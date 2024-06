Esclusiva SI Napoli, prima offerta per Buongiorno

In casa Napoli, l’arrivo di Antonio Conte è motivo di serenità. L’ambiente sa che la presenza del tecnico garantisce un livello di competitività importante, nonché un calciomercato che rispetti le attese.

Capitolo difesa

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli ha cominciato a spingere per arrivare ad Alessandro Buongiorno del Torino. Il difensore è ritenuto elemento perfetto per Conte e quindi fondamentale per lo scacchiere tattico. Oggi gli azzurri hanno presentato la prima offerta. 30+5 di bonus e una contropartita tecnica. Il Toro vuole avvicinarsi a quota 50 e quindi chiede una decina di milioni in più. Presto ci sarà un rilancio.

Intanto, il Napoli continua a monitorare la situazione di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo è un uscita, a fine contratto, dall’Atletico e difficilmente rinnoverà in questi giorni. I partenopei hanno bisogno di almeno un paio di difensori immediatamente.

Capitolo attacco

Le dichiarazioni dell’agente di Kvicha Kvaratskhelia non cambiano i piani. Il Napoli vuole il rinnovo del georgiano a cifre più adeguate al suo valore 4/4.5 milioni a stagione. Tre o quattro volte l’ingaggio attuale con l’obiettivo di respingere il forte e concreto interesse del PSG.

Per quanto riguarda il ruolo del centravanti, in attesa di definire il futuro di Osimhen, il nome principale per sostituire il nigeriano è quello di Romelu Lukaku. E non potrebbe essere altrimenti con Antonio Conte in panchina e Big Rom in uscita dal Chelsea per l’ennesima volta.

Ultimo, ma non per importanza, Federico Chiesa. L’esterno della Juventus è un obiettivo concreto del Napoli. Antonio Conte desidera averlo a sua disposizione dai tempi dell’Inter e proverà a muoversi lui stesso per avere il figlio d’arte.