Euro2024, domani torna in campo la Nazionale: alle 21 contro la Spagna

Luciano Spalletti e la sua Nazionale tornano in campo domani a Gelsekirchen contro la Spagna. Calcio d’inizio alle 21 per gli Azzurri che vogliono fare il colpaccio contro le Furie Rosse dopo la vittoria all’esordio con l’Albania. Anche la Roja, all’esordio, ha ben figurato schiantando 3-0 la Croazia. Una gara difficile per gli Azzurri che dovranno fare i conti con la grande qualità della formazione spagnola. Il programma della vigilia per la Nazionale prevede la conferenza stampa del CT all’arrivo a Gelsenkirchen, alle 14:30, e poi l’allenamento di rifinitura alle 17.

Pochi dubbi di formazione

Il CT in vista della gara contro la Spagna sembra intenzionato a confermare l’undici iniziale che ha rimontato il vantaggio a freddo firmato Bajrami. Luciano Spalletti ha visto comunque una prestazione positiva da parte dei suoi giocatori e non teme la possibilità di poter sfigurare di fronte ad una Spagna davvero di altissima qualità.

In porta dovrebbe esserci capitan Donnarumma. Linea a quattro di difesa confermata con Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco. Un minimo dubbio, potrebbe esserci sul centrale del Bologna che potrebbe essere sostituito da Mancini, ma il romanista è comunque svantaggiato. A centrocampo la coppia Jorginho e Barella ha convinto, l’unico dubbio potrebbe essere l’inserimento di Cristante con lo spostamento di Barella sulla linea dei trequartisti.

In avanti tutto confermato con Chiesa e Scamacca e appunto uno tra Frattesi e Barella insieme a Pellegrini.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Pellegrini, Frattesi; Scamacca.

Girone B

Il girone B, comunque, ricomincia questo pomeriggio. Alle 15, infatti, scenderanno in campo Croazia e Albani per le loro rispettive gare. Gli Azzurri guarderanno certamente interessati la gara, tuttavia, l’obiettivo è ottenere il miglior risultato possibile con la Spagna per non dover fare poi troppi calcoli.