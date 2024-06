Jacobs in Tribunale, rischia il processo: cosa succede

Situazione intricata per Marcell Jacobs: il campione di atletica rischia il processo per un motivo particolare

Agosto 2021, Tokyo: Marcell Jacobs ha appena vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici. La gestione della sua immagine, in questo momento bellissimo e al tempo stesso cruciale della sua carriera, è in mano alla Dream of Ordinary Madness Entertainment srl, meglio nota come Dome, a capo della quale c’è Annamaria Berrinzaghi.

Il suo nome potrebbe non dirvi nulla, ma quello del figlio sicuramente sì: la donna in questione è la mamma del rapper milanese Fedez, che ha da poco rotto con Chiara Ferragni e il cui nome balza spesso, per i motivi più svariati, agli onori della cronaca. Il rapporto tra il velocista e la società non dura molto: in un’intervista che l’atleta ha rilasciato due anni più tardi al quotidiano ‘La Stampa’ ha confessato, infatti, di essersene allontanato perché non avrebbe fatto i suoi interessi. “Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez – queste le esatte parole di Jacobs – mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto. Ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente“.

Dichiarazioni che il rapper non aveva affatto gradito e che lo avevano persuaso della necessità di querelare seduta stante Marcell, ora reduce da un’altra medaglia d’oro, vinta stavolta agli Europei di atletica della città eterna. Relativamente a questo provvedimento, nelle scorse ore è stata diramata una notizia che potrebbe offuscare, appunto, la felicità derivante dal successo appena ottenuto in quel di Roma.

Sono ore concitate per Jacobs: ecco cosa sta succedendo

Il velocista rischia seriamente, ora, di andare a processo con l’accusa di diffamazione aggravata. La Procura di Brescia, tramite il sostituto procuratore Giovanni Tedeschi, avrebbe appena depositato l’avviso di conclusione delle indagini, come rivela il ‘Corriere della Sera’.

Il timore, dunque, è che arrivi per lui la richiesta di rinvio a giudizio, considerando che l’avviso di conclusione delle indagini anticipa, quasi sempre, tale provvedimento. La richiesta, a patto ovviamente che le cose vadano davvero così, arriverebbe nel momento meno opportuno, ossia nel bel mezzo della delicatissima preparazione del campione in vista delle Olimpiadi di Parigi. Ma tant’è: la giustizia non può aspettare.

Scopriremo a breve, allora, come andrà a finire tra Fedez e Jacobs, atteso che i rapporti tra la società e il corridore erano precipitati ancor prima dell’intervista incriminata.