La Lazio reagisce agli addii e ricostruisce subito la trequarti

Nonostante le grandi proteste dei tifosi contro l’arrivo in panchina di Marco Baroni in panchina, la Lazio è ripartita con grande forza sul calciomercato. La società biancoceleste ha reagito in maniera rapida e decisa ai tanti addii sulla trequarti. Lotito e Fabiani stanno provando con grande rapidità a mettere l’ex tecnico del Verona nelle condizioni di lavorare sulla squadra con più giocatori di qualità possibili.

Tchaouna, il primo colpo

Subito dopo la chiusura ufficiale della stagione di club, la Lazio si è mossa con grande rapidità su uno dei giocatori più interessanti di questa stagione di Serie A, Loum Tchaouna. Il 20enne trequartista-esterno della Salernitana, infatti, è stato tra le poche note positive della negativa stagione della squadra granata. Un colpo che la Lazio ha cercato di compiere nel minor tempo possibile considerando che non è riuscita a trattenere in biancoceleste un giocatore importante come Felipe Anderson. Tchaouna ha appena terminato il Torneo di Tolone con la Francia under 21 e presto dovrebbe completare il trasferimento nella Capitale

Dele-Bashiru in chiusura

A seguire, in queste ore, la Lazio sta perfezionando anche l’acquisto di Fisayo Dele-Bashiru. Il giocatore nigeriano, esterno dell’Hatayspor dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. Si tratta di un trequartista molto rapido, che può all’occorrenza giocare anche sugli esterni. Al di là dell’ultima stagione in Turchia, il nigeriano ha fatto una lunga gavetta in Inghilterra, dove è cresciuto nelle giovanili del Manchester City.

Lazio su Stengs e Noslin

Gli altri due obiettivi per ricostruire un reparto di trequarti e attacco di livello, rispondono ai nomi di Calvin Stengs e Tijjani Noslin. Su entrambi i giocatori la Lazio si sta muovendo da diverse settimane. Per il trequartista del Feyenoord, la Lazio propone ha proposto un accordo a 10 milioni più 2 di bonus, mentre la formazione olandese chiede Iskasen in cambio. Situazione da valutare, ma che può chiudersi rapidamente. Mentre Noslin, pupillo del neo tecnico Baroni, ha una valutazione più alta, ma questo non dovrebbe rappresentare un ostacolo.