Ribaltone Alonso: ecco la data del ritiro

Nuovo ribaltone riguardo il futuro di Fernando Alonso che ha da poco rinnovato il suo contratto con l’Aston Martin: spunta la data del ritiro

Il prossimo 28 luglio Fernando Alonso compirà ben 43 anni e questo lo renderà uno dei piloti più anziani di sempre della Formula 1. L’asturiano infatti non ha intenzione di lasciare così presto.

Il pilota spagnolo, nonostante l’età, ha dimostrato di poter dare ancora molto alla causa e lui stesso ha tanta voglia di gareggiare e mostrare a tutti di essere ancora tra i migliori. La carriera di Alonso parla per sé: due campionati mondiali alle spalle ma a distanza di anni ancora tanta voglia di cmpetere.

Dopo essere ritornato in pista dal 2021, due anni dopo il primo addio, Alonso ha subito fatto vedere di non aver perso lo smalto prima con l’Alpine e con l’Aston Martin che, non a caso, ha premuto tanto per fargli rinnovare il contratto. Sullo spagnolo c’erano anche altri team, ma alla fine il pilota iberico ha optato per rinnovare con la scuderia inglese fino al 2026.

Vista la sua età, però, in tanti si chiedono quando Alonso si ritirerà in maniera definitiva dal mondo dei motori, cosa che al momento appare davvero lontana. A farlo capire è stata la stessa Aston Martin attraverso il suo ambasciatore Pedro Martinez de la Rosa che ha dato un possibile indizio sulla data del ritiro.

Formula 1, ritiro Alonso: spunta la possibile data

Nonostante a luglio spegnerà 43 candeline, Fernando Alonso non sembra affatto voglioso di lasciare la Formula 1. Prima del suo rinnovo con l’Aston Martin si era parlato molto di un suo possibile ritiro, ma il pilota asturiano ha smentito con i fatti queste voci per la gioia del suo team che ha sempre sperato di trattenerlo e crede di poterlo fare ancora a lungo.

Come rivelato da Pedro Martinez de la Rosa, ambasciatore dell’Aston Martin, a ‘Racing News 365′, Alonso non si vede ancora lontano dalla Formula 1 e, sebbene avrà 45 anni quando il suo nuovo contratto scadrà, sta già pensando ad un nuovo rinnovo: “Non arrivi a 40 anni in Formula 1 se non sei al massimo e Fernando lo ha fatto” – ha sottolineato de la Rosa – “Lo conosco fin dai suoi primi giorni nel karting e faccio fatica a vedere una fine. Il fatto che abbia quasi 43 anni e ne avrà 45 quando scadrà il nuovo contratto e che si sta parlando ogni tanto di un ulteriore rinnovo dice tutto”.

Non solo il rinnovo firmato qualche settimana fa, dunque, ma anche il desiderio di voler continuare a correre oltre il 2026 per Alonso, il cui ritiro sembra allontanarsi come minimo verso il 2027 o addirittura verso il 2028. E considerata la grande condizione messa in mostra fino ad oggi, la scelta del pilota asturiano non sembra per niente folle, nonostante l’età inizi a pesare.