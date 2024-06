Terremoto in Formula 1: “È infantile”

Un vero e proprio terremoto in Formula 1. Uno scambio di battute che sta assumendo toni davvero pesanti e ai limiti dell’insulto

Se in un primo momento le sue parole avevano fatto molto rumore a distanza di una settimana ha voluto rincarare la dose. Il pensiero dell’ex campione del mondo nei confronti di uno dei piloti più esperti dell’attuale F1 non è assolutamente cambiato. Anzi.

Ci riferiamo a Jacques Villeneuve e alle sue considerazioni su Daniel Ricciardo. Già a margine del GP del Canada, Villeneuve non aveva risparmiato critiche nei confronti del pilota australiano che, a suo dire, da quando ha lasciato la Red Bull, ha ottenuto risultati tutt’altro che indimenticabili.

Critiche alle quali Ricciardo ha risposto in modo piuttosto piccato e con tono rabbioso. “Ho sentito che ha detto delle cazz**. Lo fa sempre. Credo che abbia sbattuto più volte la testa un pò troppe volte. Non so se gioca a hockey o altro. Per me può andare a farsi fott**.” Parole che sono sfociate nell’insulto quelle del pilota della Racing Bulls, alle quali Villeneuve ha risposto prontamente.

Villeneuve bacchetta Ricciardo, prosegue lo scontro

Questa volta l’ex pilota della Williams ne ha parlato nel corso di una lunga intervista che ha rilasciato ai microfoni di “CryptoSportsBetting” in cui ha voluto fare il punto della situazione. Jacques ha etichettato Ricciardo come una persona “infantile”.

Un atteggiamento, quello del pilota della Racing Bulls che Villeneuve non gradisce affatto: “Trovo assurdo quando dice che non gli importa di quello che pensano gli altri. In questo mondo sarai sempre criticato e devi accettarlo“.

Quello che, inoltre, Villeneuve non riesce davvero a comprendere è come il pilota riesce sempre ad essere protetto. Per non parlare dei risultati ottenuti in pista definiti, dal canadese, deludenti e per nulla costanti. In conclusione lo bacchetta per l’ultima volta: “Sa di non essere all’altezza della situazione visto che non ha ottenuto importanti risultati“.

Vedremo se ci sarà un’altra risposta di Ricciardo a margine del GP di Spagna che si disputerà il prossimo weekend a Barcellona. Di certo non mancheranno accenni, in conferenza stampa, alla querelle in corso. Ricciardo, peraltro, è in scadenza e deve ancora ottenere l’eventuale rinnovo da parte della Racing Bulls che, nel frattempo, ha scelto di confermare il compagno di squadra Yuki Tsunoda.