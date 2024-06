Alcaraz come Federer, la notizia non lascia dubbi: stavolta è davvero possibile

Reduce dal trionfo al Roland Garros, Carlos Alcaraz punta al bis sull’erba di Wimbledon: nel mirino Federer e non solo

Tutti pazzi per Carlitos Alcaraz. Dopo aver stupito il mondo nel settembre del 2022, quando trionfò agli Us Open a nemmeno 19 anni e mezzo, e lo scorso anno con il trionfo a Wimbledon, il fuoriclasse iberico si è preso anche il Roland Garros grazie agli ultimi due incontri vinti in rimonta contro Jannik Sinner e Sascha Zverev.

Proprio quando l’erede designato di Rafa Nadal era sembrato, sul finale della scorsa stagione, un po’ in fase calante, ecco la zampata del campione. Del predestinato. Di colui che, proprio assieme a Jannik, è indicato da tutti come il talento generazionale capace di ricalcare le orme dei Big Three.

Quante volte abbiamo sentito dire che l’iberico e l’azzurro sono destinati a dominare la scena del tennis mondiale per i prossimi 10 anni? Alle ‘etichette’ bisogna però far seguire i fatti e Carlos, a soli 21 anni appena compiuti, può già dire di aver vinto 3 titoli dello Slam. Su altrettante finali disputate.

Con la vittoria di Parigi Alcaraz è tra le altre cose diventato il più giovane di sempre a vincere almeno uno Slam su tre superfici diverse dopo i citati trionfi del 2022 e del 2023. Vi basta? No. Perché alle porte potrebbe esserci l’ennesimo incredibile primato.

Alcaraz come Federer e Nadal, altro record in arrivo ?

Qualora il fenomeno spagnolo riuscisse nell’impresa di vincere – per la seconda volta consecutiva – i Championships, entrerebbe in un club esclusivo composto da soli 5 tennisti. Si tratta di coloro che, in una stessa stagione, sono stati capaci di trionfare sia a Parigi che a Londra.

Un’elite ristretta, della quale per esempio non fanno parte fuoriclasse conclamati come McEnroe, Sampras, Becker, Agassi. Ebbene Carlitos ha ora sulla racchetta questa straordinaria possibilità.

Il primo tennista a riuscire nell’impresa di vincere i due Major centrali della stagione fu il mitico Rod Laver, nel 1969. Lo stesso anno in cui l’australiano conseguì anche il Grande Slam vincendo tutti i tornei dello Slam nello stesso anno solare. Successivamente, addirittura per tre anni di fila – dal 1979 al 1981 – fu Bjorn Borg ad eguagliare le gesta del grande tennista australiano.

In epoca moderna anche i Big Three, a turno, sono entrati nella ristretta cerchia degli eletti. Rafa Nadal ha fatto l’accoppiata Parigi-Londra sia nel 2008 che nel 2010, mentre Roger Federer ci riuscì nel 2009. Novak Djokovic ha invece dovuto aspettare il 2021 – anno in cui sfiorò addirittura il Grande Slam – per entrare a far parte del club dei grandissimi.