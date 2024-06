Barella leader assoluto: contro la Spagna per brillare ancora

Nicolò Barella sa fare tutto al massimo. Lo dimostra la prova contro l’Albania: una certificazione delle grandi qualità tecniche e di una personalità andata in crescendo dopo le ottime stagioni al servizio dell’Inter. Regia al fianco di Jorginho, trascinatore totale, pressing offensivo e difensivo… ora pure il gol.

Nel 2016 l’esordio in prima squadra, 4 anni dopo il passaggio all’Inter con cui ha vinto 2 scudetti, 2 coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. In Nazionale 54 presenze con 10 gol. Ed è stato tra i protagonisti del trionfo all’Europeo. Ora dinamismo e intensità tecnica. E stasera ci sarà il test da leader con la Spagna. Sicuramente una prova importante per testare la sua consistenza in fase attiva e passiva, contro un assetto che, proprio come gli azzurri, fa girare il pallone con grande intensità.