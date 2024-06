Clamoroso Verstappen: vittoria con un altro team

Un’affermazione clamorosa scuote il mondo della Formula 1 a ridosso del GP di Spagna. Riguarda Max Verstappen

In un’intervista a ‘Sky Sports’, Ralf Schumacher ha fatto delle dichiarazioni che stanno facendo discutere tutto il mondo della Formula 1 alla vigilia del GP di Spagna in programma domenica prossima a Barcellona.

Cominciamo dalla stretta attualità. Per Schumacher il Circuit de Catalunya presenta caratteristiche tali da favorire il team con il miglior concept di vettura e, a suo avviso, la Red Bull è in cima a questa lista. “Le caratteristiche del tracciato sono tali che il concept migliore vincerà e, secondo me, la Red Bull ce l’ha” ha detto Schumacher, sottolineando come le peculiarità del circuito tendano a mettere in luce tutti i punti deboli delle vetture.

Schumacher ha espresso dubbi sulla capacità della Ferrari di gestire l’usura degli pneumatici, un problema che potrebbe compromettere le prestazioni della scuderia di Maranello. D’altro canto, ha lodato la McLaren per la sua versatilità, vedendola come una possibile contendente nelle prime posizioni.

Schumacher e la rivelazione su Verstappen

Uno dei punti più interessati dell’intervista di Schumacher riguarda la Mercedes. Nonostante il buon risultato ottenuto in Canada dove George Russell ha conquistato la pole e terminato al terzo posto, Schumacher ritiene che Barcellona possa rappresentare una sfida maggiore per il team diretto da Toto Wolf: “Sospetto di no, perché qui la potenza del motore non può essere sfruttata come in Canada. Spero che la tendenza al miglioramento continui” ha affermato.

Schumacher ha inoltre fatto un’analisi approfondita sulla Mercedes e il suo bisogno di un pilota del calibro di Verstappen. “La Mercedes è rimasta a secco per molto tempo e ha urgentemente bisogno di un campione del mondo per tornare in pista” ha dichiarato, aggiungendo che Verstappen sarebbe perfetto per il team . Un’affermazione che non solo pone l’accento sulle qualità indiscusse di Verstappen ma che evidenzia anche una sorta di ammissione implicita dei limiti attuali della Mercedes.

A proposito di Verstappen, Schumacher ha affermato senza mezzi termini che “Max avrebbe vinto la gara in Canada anche con una Mercedes, non c’è dubbio.”. Un’affermazione che conferma quanto l’attuale predominio di Max sia inattaccabile e scaturisca anche per suoi meriti e non solo per la possibilità di guidare una monoposto fortissima.

Con il Gran Premio di Spagna alle porte, le aspettative sono alte e tutti gli occhi saranno puntati su Verstappen, per vedere se il suo dominio continuerà e se le parole di Schumacher troveranno ulteriore conferma in pista. Un evento che si preannuncia avvincente, nel quale la Ferrari proverà a riscattarsi dopo il doppio ritiro in Canada.