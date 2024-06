Euro2024, Spagna-Italia 1-0: troppa “Roja” per gli Azzurri

L’Italia perde solo 1-0 contro la Spagna, ma il risultato sta stretto agli iberici. La squadra azzurra delude e non riesce mai a fare mai alle Furie Rosse. La squadra di Spalletti rimanda la qualificazione agli ottavi e dovrà giocarsela fino all’ultimo.

Troppa Spagna

Pronti, via e subito la Spagna si fa pericolosa, a salvare l’Italia ci pensa Donnarumma. Il capitano della Nazionale azzurra risponde presente su un colpo di testa forte e centrale di Pedri. La squadra azzurra comincia una lunghissima fase di sofferenza. La squadra di Luciano Spalletti non riesce ad uscire dalla propria area di rigore. Tanti, troppi gli errori di misura degli Azzurri che non riescono mai a ripartire.

Morata ci prova ma da angolo impossibile trova ancora Donnarumma. L’Italia trova solo una ripartenza con Scamacca ma il centravanti dell’Atalanta prova un tacco velleitario. Il secondo tempo finisce ancora con la Spagna che schiaccia l’Italia e con un tiro completamente sballato di Chiesa in ripartenza.

Basta un autogol

La Spagna, che riparte casualmente dallo 0-0, nella seconda frazione insiste. Le Furie Rosse non lasciano respiro alla manovra azzurra. Pedri perdona l’Italia con un tiro fuori misura completamente da solo in mezzo all’area. La pressione della Spagna alla fine fa capitolare l’Italia che si fa male da sola come spesso capita quando si è costretti a difendersi spesso in area. Nico Williams supera ancora una volta Di Lorenzo, mette in mezzo, trova la deviazione di Donnarumma e quella decisiva di Calafiori che fa 1-0 per gli spagnoli. La Spagna insiste e prende anche una traversa.

Nel finale Donnarumma evita un passivo decisamente più pesante per ben due volte. La Spagna è già agli ottavi di finale, l’Italia deve giocarsi la qualificazione lunedì a Lipsia contro la Croazia.