Weebora, un’esperienza che unisce padel e viaggi

Padel. Anytime. Anywhere. Questa è l’essenza di Weebora, la prima piattaforma digitale al mondo che consente di vivere il padel come mai prima d’ora. La neonata startup tech crea esperienze di viaggio uniche e ispiratrici per la comunità globale degli appassionati di padel. L’obiettivo è diventare il punto di riferimento per i padel lovers e per tutti gli operatori del settore: dalle academy ai tour operator, dalle strutture ricettive alle aziende che vedono nel padel un potente strumento di marketing ed employer branding.

Weebora, viaggiare all’insegna del grande padel

Weebora punta a raggiungere, entro tre anni, un volume di transazioni di 10 milioni di euro e a costruire una community di 1 milione di appassionati. Una community che rappresenta un patrimonio strategico: comprendere le abitudini, le preferenze e i bisogni di questo pubblico in continua espansione significa poter intercettare e guidare una delle più grandi tendenze emergenti nel turismo sportivo. A pochi mesi dalla sua nascita, per offrire esperienze senza precedenti, Weebora ha già stretto accordi con i principali player del settore, tra cui Premier Padel e la FIP (Federazione Internazionale Padel). Weebora infatti è stata partner ufficiale di Premier Padel e dell’International Padel Federation per il Miami Premier Padel P1, appena concluso, il primo torneo P1 in assoluto negli Stati Uniti, mercato in fortissima ascesa. Weebora sarà l’official Travel Agency anche nei tornei del circuito Premier Padel di Malaga, Madrid, Milano, nelle master finals di Barcellona e sono in corso consultazioni anche per i tornei Major di Roma e Parigi.

La piattaforma collabora inoltre con alcune delle più prestigiose academy di padel al mondo, come la Gustavo Pratto Academy, la M3 Academy, la Paquito Navarro Academy, la nuovissima G24 Academy di Charlie Pozzoni, la Pablo Ayma Academy e molte altre. Weebora ridefinisce il concetto di viaggio nel padel, combinando il miglior insegnamento tecnico con esperienze di viaggio su misura, nelle più esclusive accademie e resort specializzati. A tutto questo si aggiunge il progetto di sviluppo del “Modulo Weebora”, un protocollo studiato con le academy partner per garantire un apprendimento veloce e un miglioramento progressivo, indipendentemente dalla destinazione di viaggio scelta. Grazie a una piattaforma digitale avanzata, ogni itinerario può essere personalizzato in base alle esigenze dei clienti, integrando sport, cultura e intrattenimento per un’esperienza a 360°. La piattaforma offre un’esperienza in 4 diverse lingue – italiano, spagnolo, inglese e francese – e pagamenti in 5 valute – dollaro americano, euro, sterlina, franco svizzero e dollaro canadese.

Il founder Zecchini: “Turismo sportivo in evoluzione”

“Dall’Europa al Medio Oriente, fino alle Americhe, Weebora continua ad avvicinare giocatori e tifosi allo sport che amano. Costruire un marchio non significa solo vendere esperienze di viaggio, ma anche plasmare il futuro del gioco: creiamo e offriamo esperienze di viaggio per il padel, indimenticabili e curate da esperti, che ispirano e connettono la comunità globale degli appassionati di padel ‘Anytime-Anywhere’. Analizzando il mercato, ci siamo accorti che mancava uno strumento completo, capace di operare su scala mondiale e di offrire esperienze realmente su misura, dalla prenotazione di voli e hotel all’organizzazione di clinic e attività turistiche. Weebora risponde esattamente a questo vuoto”, dichiara Attilio Ruffo, General Director di Weebora.

“Il turismo sportivo sta vivendo un’evoluzione senza precedenti. Oggi è già il terzo fattore più rilevante nella scelta delle destinazioni di viaggio, dopo arte e cultura, e si stima che raggiungerà un valore di 1.8 trilioni di euro entro il 2030. In questo scenario, il padel rappresenta un mercato in fortissima espansione: attualmente valutato 2.5 miliardi di euro, crescerà fino a 6 miliardi entro il 2026, con il segmento dei servizi – viaggi, ticketing ed entertainment – destinato a trainare questa crescita. È proprio qui che Weebora vuole posizionarsi, offrendo agli appassionati un nuovo modo di vivere il padel e aprendo nuove opportunità per tutti gli operatori del settore”, aggiunge Fabio Zecchini, Founder di Weebora.