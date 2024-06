Marcell Jacobs boom, la miglior notizia è arrivata: per i tifosi è una manna

Marcell Jacobs da urlo, arriva una importante notizia: i suoi tifosi non possono che essere soddisfatti

Alla fine ne è valsa davvero la pena aspettare. I buoni propositi per le Olimpiadi di Parigi, a questo punto, ci sono eccome. Marcell Jacobs non ha alcuna intenzione di smettere di stupire e lancia un vero e proprio avvertimento ad i suoi avversari. Lo ha dimostrato chiaramente nel corso del suo ultimo impegno in quel di Turku (Finlandia) dove è ritornato agli antichi fasti.

In terra finlandese, dopo meno di due anni, è tornato nuovamente sotto i dieci secondi nei 100 metri. Nella tappa del “Gold del Continental Tour” ha corso in 9”99 in batteria e, successivamente, in uno strepitoso 9”92 in finale. Ovviamente è arrivato sul gradino più alto del podio per la gioia dei sostenitori azzurri che lo hanno acclamato.

Marcell Jacobs torna a splendere, arriva sotto i dieci secondi: Olimpiadi nel mirino

Il campione delle Fiamme Oro non ne ha per nessuno. Nemmeno per il suo compagno di squadra, Chituru Ali, arrivato secondo (in 9”96). Medaglia di bronzo, invece, per Andre De Grasse che ha concluso la gara in 10”00. Un ottimo momento, senza ombra di dubbio, quello che sta vivendo l’italo-americano che ha messo le Olimpiadi di Parigi nel mirino. Obiettivo, infatti, conquistare un’altra medaglia d’oro dopo quella di Tokyo di tre anni fa.

Ricordiamo che, pochi giorni fa, ha trionfato anche nel corso degli Europei che si sono svolti a Roma. Nella Capitale ha vinto sia nei 100 che nella 4×100. Tanto da infrangere il record che gli mancava dalla finale europea di Monaco di Baviera di due anni fa: era il 16 agosto del 2022 quando raggiunse i 9”95. Numeri importanti che, appunto, gli sono valsi l’iscrizione alle prossime Olimpiadi. Anche se, a dire il vero, avrebbe comunque partecipato grazie al miglior piazzamento nel ranking.

Anche la pagina social di “World Athletics” ha voluto elogiare lo straordinario risultato, in terra finlandese, da parte di Jacobs che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai media subito dopo la gara: “È l’inizio di una grande stagione che culminerà con le Olimpiadi“. I suoi avversari, quindi, sono avvisati: Jacobs intende fare sul serio e rovinare la festa a tutti.

Il campione olimpico è quindi carico e pronto a stupire ancora e non vede l’ora di scendere in pista a Parigi per provare a scolpire nuovamente il suo nome nella storia dell’atletica italiana e mondiale.