MotoGP, svolta davvero clamorosa: firma con la Honda

Svolta clamorosa in MotoGP, ha firmato con la Honda dopo un lungo tira e molla: tifosi increduli, ecco come sono andate le cose

Il mercato piloti per il Motomondiale del 2025 è ancora in gran fermento. Se i fuochi d’artificio più importanti sembrano essere già esplosi con il passaggio di Marc Marquez nel team Ducati ufficiale e quello di Jorge Martín in Aprilia, mancano ancora diverse caselle da dover riempire, soprattutto in scuderie che negli ultimi anni sembrano far fatica a trovare competitività, come Honda. Proprio in HRC sarebbero però in atto grandi manovre per svoltare a partire dalla prossima stagione, e lo confermerebbe l’accordo trovato negli ultimi giorni con un pilota di grandissimo valore.

Parlare di svolta epocale sarebbe probabilmente un eccesso, ma di certo si tratta di una svolta imprevedibile, una vera sorpresa, visto e considerato che negli ultimi mesi in casa HRC i piani sembravano essere diversi. Alla ricerca di una guida di grande esperienza per rilanciarsi dal prossimo anno, i vertici Honda avrebbero sondato il mercato piloti per diversi mesi, senza trovare una soluzione all’altezza delle aspettative.

Nel frattempo anche il pilota di punta di questo 2024, Joan Mir, aveva cominciato a fare le sue valutazioni in vista del futuro. Si era parlato, per lo spagnolo campione del mondo nel 2020, di un possibile approdo nel team Gresini o in Aprilia tramite Trackhouse. Ipotesi di certo affascinanti, ma complicate da realizzare. E non a caso le voci riguardanti un suo possibile ritiro si erano fatte insistenti nelle ultime settimane, spazzate via solo nelle ultime ore da una svolta davvero clamorosa. Una novità che riguarda lui e il futuro della stessa HRC.

Colpo di scena in MotoGP, firma con la Honda: nessuno se lo aspettava

Proprio quando le strade di Mir e della Honda sembravano destinate a separarsi, stando a quanto riferito da Motorsport il pilota spagnolo si sarebbe lasciato convincere dai vertici della scuderia nipponica a firmare un nuovo contratto. Si parla di un biennale a cifre importanti, voluto con forza dalla dirigenza per assicurarsi continuità nel proprio pilota di punta.

Un uomo di esperienza come Mir è stato visto da Honda come l’elemento necessario per puntare a quella crescita che dovrebbe, nei piani, portare la moto a tornare competitiva per i primi posti della classifica già a partire dal prossimo anno. Salvo ulteriori colpi di scena, l’annuncio del nuovo biennale di Mir con la Honda dovrebbe dunque arrivare nei prossimi giorni, confermando in blocco l’attuale team di casa Repsol, composto dal maiorchino e da Luca Marini.

Restano così ancora “in cerca d’autore” solo un’Aprilia e una Yamaha. Il mosaico dei piloti al via nel Motomondiale 2025 si sta però componendo, e l’attesa per poter scoprire come si svilupperà la stagione con un super team Ducati e un’Aprilia sempre più ambiziosa è già alle stelle.