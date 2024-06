Scommesse in Moto GP: rivelazione inaspettata

Clamoroso in MotoGP, rivelazione inaspettata da parte del pilota: nessuno ci può credere. Potrebbe essere il prossimo campione del Mondo

È arrivata una di quelle rivelazioni che non possono affatto passare inosservate e che spiazzano tutti, in particolar modo gli amanti della MotoGP. Il protagonista in questione è Aleix Espargarò. Non è affatto un mistero che il nativo di Granollers sia tra i migliori amici nel paddock di Jorge Martin. Nel corso di un suo intervento all’Aprilia Stars, in quel di Misano, il classe ’89 ha rivelato dettagli molto interessanti.

Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di “Motogp.com” ha rivelato queste parole che sia Jorge Martin che il suo manager Albert Valera si sono resi conto che la pista relativa all’approdo eventuale in Ducati non fosse chiara. Da quel momento in poi hanno deciso di parlare con diversi marchi. Sulla questione ha quindi aggiunto: “Ne abbiamo parlato insieme nel mio camper, abbiamo discusso fino a tarda notte. Gli ho provato a spiegare che la soluzione Aprilia era la migliore per lui. Sono felice di questo accordo trovato, sia per la scuderia che per lo stesso Jorge”.

MotoGP, Espargarò: “Martin campione con l’Aprilia? Ci scommetto”

Alla domanda se fosse possibile, o meno, vedere Jorge Martin campione con l’Aprilia la risposta è stata chiarissima: “Ci scommetto che andrà a finire in questo modo. Da quando sono arrivato in Aprilia otto anni fa non abbiamo mai smesso di crescere”. Espargarò ha quindi evidenziato come in questi anni abbia anche vinto qualche gara certificando una progressione dello sviluppo della moto che ben si sposerà col talento dello spagnolo proveniente dalla Pramac.

Su questo argomento, e molto altro ancora, si è espresso anche Maverick Vinales. Quest’ultimo ha fatto un chiaro riferimento anche all’acquisto di “Martinator”: “Siamo molto felici sia per lui che per la stessa Aprilia. Stiamo parlando di un grande pilota che sta dimostrando a tutti di essere all’altezza della situazione”.

In conclusione ha rivelato di essere molto felice per la squadra. Serviva infatti un altro top rider dopo l’addio di Aleix Espargarò e l’arrivo di Jorge Martin potrebbe dare la linfa vitale giusta ad un progetto tecnico che si preannuncia intrigante ed ambizioso. “Sono soddisfatto dell’importante sforzo da parte dell’Aprilia che ha messo sotto contratto Jorge. Non ci resta che aspettare la prossima stagione per poter apprezzare tutto il suo talento”, ha concluso. Stesso pensiero vale anche per i tifosi della scuderia italiana e gli appassionati della MotoGP.