Spagna-Italia, le probabili formazioni: solo conferme per Spalletti

Ci siamo: questa sera gli azzurri scendono in campo per la seconda sfida degli Europei. E’ Spagna-Italia. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della sfida. Spalletti ha qualche dubbio che potrebbe tenersi fino al tardo pomeriggio, non avendo voluto svelare le scelte dell’assetto di questa sera.

SPAGNA (4-3-3) – Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Nico Williams. Ct: De La Fuente. ITALIA (4-2-3-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct: Spalletti.