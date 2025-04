Zanardi, annuncio devastante: “Non lo perdonerò mai”

L’ultimo annuncio su Alex Zanardi ha completamente devastato i tantissimi fan del campione bolognese: non può proprio perdonarglielo.

Il nome di Alex Zanardi evoca sempre ricordi importanti agli appassionati di automobilismo. Il campione bolognese ha infatti vissuto una carriera a dir poco intensa, tra grandi gioie e altrettanti dolori. Oggi Zanardi è impegnato in una lunga e difficile riabilitazione dopo il terribile incidente in handbike di quasi cinque anni fa: sulle sue condizioni di salute i familiari mantengono il più stretto riserbo.

Claudio Costa, medico per eccellenza della MotoGP, si è lasciato sfuggire qualche tempo fa che solo un corpo forte come quello dell’ex pilota emiliano poteva resistere in quelle condizioni. D’altronde per Zanardi si è trattato del secondo tremendo schianto: nel 2001, durante una gara del campionato CART in Germania, la sua vettura venne travolta da quella di Alex Tagliani. L’incidente gli causò l’amputazione di entrambe le gambe.

Da quel giorno la vita di Zanardi è completamente cambiata, anche se la tenacia e la determinazione dell’atleta bolognese gli permisero comunque di avviare nuovi percorsi, in particolare nel paraciclismo. Tuttavia proprio l’incidente del 2001 ha impedito al campione emiliano di coronare un sogno nel cassetto.

Zanardi e quell’occasione mancata: il rammarico è enorme

Zanardi, infatti, avrebbe voluto tanto partecipare almeno una volta alla 500 Miglia di Indianapolis. Lo ha confessato lui stesso in un’intervista di una decina d’anni fa, quando rivelò di aver ricevuto l’offerta da parte di Jimmy Vasser, ex pilota statunitense ed ex compagno di squadra di Zanardi. Nel periodo in cui il pilota italiano correva negli States non riuscì a prendere parte alla Indy 500 a causa della scissione fra la CART e la IndyCar: poi arrivò il gravissimo incidente al Lausitzring a spegnere ogni speranza.

Un utente di X, Todd Burke, ha pubblicato un post sulla nota piattaforma social esprimendo tutto il suo rammarico per non aver mai visto Zanardi correre la 500 Miglia di Indianapolis. “E’ una cosa che non perdonerò mai a Tony George – scrive l’utente – Fine della storia“.

Forse non tutti ricordano che Tony George, imprenditore statunitense originario proprio di Indianapolis, è stato per ben 20 anni proprietario dell’Indianapolis Motor Speedway (dal 1989 al 2009). Proprio durante il periodo della sua presidenza Zanardi avrebbe potuto esaudire il suo grande desiderio di correre la celebre gara: le cose, purtroppo, sono andate diversamente.