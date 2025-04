Masters1000 Madrid, Fognini e Nardi a un passo dal tabellone principale

Nonostante l’assenza di Jannik Sinner, a cui manca una decina di giorni per tornare in pista, il tennis italiano continua a fare bene. A Madrid, in vista del secondo Masters 1000 sulla terra rossa, si stanno giocando le qualificazioni. E presto si conoscerà la composizione completa del tabellone. Luca Nardi e Fabio Fognini stanno lottando per accedere ad esso.

Entrambi gli azzurri in gara nelle qualificazioni del Mutua Madrid Open hanno raggiunto il turno decisivo. Il torneo, quarto Masters 1000 stagionale con un montepremi di circa 8 milioni di euro, si disputa sulla terra rossa della Caja Mágica di Madrid.

Nardi solido, ora sfida Gaston. Fognini se la vedrà con Hijikata

Luca Nardi, numero 102 del ranking ATP e 15ª testa di serie delle qualificazioni, ha superato con autorità l’indiano Manas Dhamne (n.775 ATP), 17enne in tabellone grazie a una wild card. Il 21enne pesarese si è imposto con un doppio 6-4, in quella che era la prima sfida tra i due. Ora Nardi si giocherà l’accesso al tabellone principale contro il francese Hugo Gaston, numero 82 ATP e quarta testa di serie, reduce da una battaglia di tre set contro il tedesco Yannick Hanfmann (7-6(6), 4-6, 6-4). Sarà un inedito anche questo confronto.

Non solo Luca Nardi, protagonista delle qualificazioni c’è anche Fabio Fognini. L’attuale numero 114 ATP e 22ª testa di serie ha battuto al primo turno delle qualificazioni lo svizzero Alexander Ritschard (n.133 ATP) con il punteggio di 6-1 7-6(6). Il ligure, alla 15ª partecipazione al torneo madrileno (il miglior risultato resta gli ottavi del 2019, fermato da Thiem), affronterà ora l’australiano Rinky Hijikata, numero 85 del ranking, mai incontrato prima in carriera.