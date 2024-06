Cala il gelo su Schumacher: verdetto UFFICIALE

Gelo per quanto riguarda Michael Schumacher e tutti i suoi tifosi: arriva il verdetto che lascia tutti senza parole

Qualsiasi appassionato di Formula 1 che si rispetti non può non conoscere il nome e la carriera di un pilota a dir poco leggendario come Michael Schumacher.

Il fenomeno tedesco, a lungo pilota della Ferrari, ha fatto sognare i tifosi della scuderia di Maranello, lasciando un segno indelebile nella storia di questo sport. Ancora oggi, Schumi è considerato uno dei migliori della storia tanto da collezionare nel corso degli anni anche un consenso enorme tra gli appassionati di tutto il mondo. In tantissimi stanno pregando affinché possa tornare a farsi vedere in pubblico dopo l’incidente sugli sci di oltre dieci anni fa che gli ha cambiato radicalmente la vita.

Tuttavia, non tutti sono così concordi sul fatto che Schumacher sia il miglior pilota di sempre e c’è anche chi ritiene come ci sia qualcuno in grado di superare il tedesco. Tra questi vi è Eddie Jordan, ex opinionista di Formula 1 per la BBC e noto imprenditore irlandese, che nel corso del suo podcast ‘Formula For Success’ ha voluto esagerare, affermando come per lui Max Verstappen sia superiore tanto a Schumacher quanto a Senna, lasciando tutti senza parole.

Verstappen meglio di Schumacher e Senna: Jordan esagera

La Red Bull negli ultimi anni ha dominato il campionato mondiale di Formula 1 non solo grazie ai meriti del team che ha sempre costruito macchine di altissimo livello, ma anche grazie a Max Verstappen. Il talento del pilota olandese è ormai assodato ed anche nell’attuale campionato mondiale, dove la sua monoposto non sembra così superiore alle altre come nelle annate precedenti, si sta mettendo in gran mostra guidando la classifica.

Attraverso il suo podcast Formula For Success, Eddie Jordan ha quindi lodato il tre volte campione del Mondo per quanto sta facendo, lasciando però i tifosi di Schumacher e Senna gelati a seguito delle sue dichiarazioni.

Jordan ha infatti affermato come, se si potessero avere i tre piloti sopracitati tutti insieme in una singola gara, Verstappen sarebbe il favorito: “Quindi sì, ho avuto Senna in macchina. Sì, ho avuto anche Michael Schumacher in macchina, ma onestamente credo con tutto il cuore che se si potessero avere Senna, Schumacher e Max nelle stesse macchine nella stessa gara in un determinato momento, credo che Max avrebbe la meglio” ha sottolineato, spiazzando tutti.

Parole davvero forti che fanno capire quanto Jordan vada matto per Verstappen, tanto addirittura superiore a mostri sacri della Formula 1 come Schumacher o Senna. Le dichiarazioni dell’imprenditore irlandese fanno e faranno di certo discutere, anche perché per molti ce ne vuole ancora di tempo al pilota olandese per potersi mettere sullo stesso livello del tedesco e del brasiliano.