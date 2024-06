Complotto contro Hamilton: annuncio improvviso

Clamorosa indiscrezione su Lewis Hamilton e la Mercedes. A ridosso del GP di Spagna è arrivato l’annuncio del team

Un inizio di stagione a dir poco insolito per Lewis Hamilton. Il pilota britannico, ancor prima che iniziasse il Mondiale, ha annunciato l’addio alla Mercedes. Il suo futuro sarà alla Ferrari, una condizione che lo pone in una situazione “difficile” con il suo team.

Troppo per il direttore tecnico della Mercedes, James Allison, che ha voluto smentire immediatamente queste indiscrezioni. Lo ha fatto nel corso di una intervista che ha rilasciato al podcast “Beyond the Grid“, in cui ha voluto fare il punto della situazione.

Proprio nel weekend che ha portato al Gran Premio del Canada, Hamilton aveva dichiarato come la sua vettura nelle libere gli sembrasse diversa rispetto a quella guidata sia in qualifica che in gara. In gara poi non avrebbe gradito la gestione della Mercedes che nel finale gli ha montato le gomme dure rispetto a quelle medie.

Mercedes, complotto contro Hamilton? La precisazione di Allison

Situazioni che si ripetono e che hanno addirittura fatto parlare s di un “boicottaggio” della Mercedes nei confronti del futuro ferrarista. Insinuazione che Allison bolla come una cosa “ridicola”: “Se vogliamo analizzare i risultati e vedere delle cose che non ci sono, come se Hamilton avesse uno svantaggio sistematico nel giorno delle qualifiche, ci tengo a ribadire che non è assolutamente vero“.

Sulle vetture in pista, inoltre, Allison precisa che sono identiche nell’assetto così come nel motore. Proprio sulla questione delle monoposto considerate “diverse” dallo stesso Hamilton, il d.t. Mercedes ha fornito la propria versione: “Molto probabilmente è perché sono le indicazioni che la squadra di ingegneri di entrambi i lati del garage hanno ricevuto. Anche se hanno la possibilità di avere cose identiche se decidono di farlo“.

In conclusione rivela un aneddoto che, a quanto pare, nessuno conosceva fino ad ora: “Un esempio su tutti? A Monaco, in una occasione, avevano un’ala anteriore diverso sulla vettura visto che ne avevamo solo una a disposizione. Per questo motivo avevamo deciso che l’avremmo montata quanto prima e che doveva scegliere tra l’uno e l’altro. Dopo averne discusso siamo arrivati alla conclusione che Lewis l’avrebbe lasciata a George (Russell, ndr)”.

Vedremo se la situazione, per Hamilton, migliorerà tra poco più di 48 ore quando, a Barcellona, si disputerà il GP di Spagna, decima tappa del Mondiale 2024 nel quale Lewis può solo ambire a posizioni di rincalzo.