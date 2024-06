Euro 2024, Slovacchia-Ucraina 1-2

Vince 2-1 in rimonta contro la Slovacchia e riscatta l’esordio deludente a Euro 2024 l’Ucraina che rimonta dallo svantaggio iniziale firmato Schranz. Nella ripresa i gol che decidono il match sono segnati da Shaparenko e Yaremchuk.

Euro 2024, le formazioni del match

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. Ct. Calzona

UCRAINA (4-3-3): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Sudakov, Brazhko; Yarmolenko, Dovbyk, Mudryk. Ct. Rebrov

La partita

Parte subito forte la Slovacchia che sfiora subito il gol al 10′. Trubin si supera prima su Haraslin e poi sottoporta su Schranz! Tiene a galla i suoi il portiere del Benfica! 8 minuti e Schranz dopo il gol all’esordio segna anche in questo match di Euro 2024. Colpo di testa vincente ancora di Schranz che stavolta supera Trubin! Assist di uno scatenato Haraslin! Slovacchia meritatamente in vantaggio! L’Ucraina reagisce e ci prova con Yarmolenko, Tymchyk e Mudryk ma il muro Slovacco resiste e la prima frazione si chiude 1-0. In avvio di ripresa l’Ucraina trova però subito il pari. Palla persa da Kucka, riparte Mudryk e palla che arriva a Zinchenko: cross rasoterra al centro dell’area per Shaparenko: piattone che batte Dubravka! La Slovacchia sparisce dal campo e l’Ucraina spinge. Mudryk colpisce il palo. Ripartenza Ucraina guidata da Yaremchuk che arriva al limite dell’area e serve l’ala del Chelsea: sinistro che colpisce il palo! A 10 dalla fine è poi Yaremchuk a fare 1-2. Assist di Shaparenko che con un filtrante alto mette in porta l’attaccante, sfuggito alla difesa slovacca: grande controllo e mette il pallone alle spalle di Dubravka. La Slovacchia non riesce a reagire. Finisce così 1-2.