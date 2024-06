Euro2024, girone B: la situazione dell’Italia

Lunedì (24 giugno), l’Italia tornerà in campo per terza ed ultima gara del girone di Euro2024. L’avversario per la gara di Lipsia sarà la formazione della Nazionale croata dell’ex Pallone d’Oro Luka Modric. Tuttavia, per entrambe, ma soprattutto per la Croazia la cui classifica è molto deficitaria. Se l’Italia ha vinto la prima partita contro l’Albania, la Nazionale croata martedì ha pareggiato. Un pari bruciante, arrivato al minuto 94’, per una grave disattenzione difensiva.

Tutto in Italia-Croazia

Ora dunque dipende tutto dalla sfida diretta tra Italia e Croazia, lunedì 24 giugno, a Lipsia nello stadio della squadra locale della RedBull. Fischio d’inizio alle 21. Qui gli Azzurri si giocheranno la sicurezza dell’accesso agli ottavi, oppure potresti rischiare gli spareggi.

Col primo posto già aritmeticamente acquisito della Spagna, lasquadra di Luciano Spalletti, proprio grazie al pari di martedì, può contare su due risultati su tre: vittoria o pareggio. In caso contrario, in caso di sconfitta, allora per la Nazionale ci sarà da valutare il proprio piazzamento all’interno delle migliori quattro terze dei sei gironi.

Insomma, lunedì sera biosgnerà scendere in campo per vincere.

Uno sguardo agli incroci del tabellone della Nazionale

La squadra del CT Luciano Spalletti, archiviato il discorso di poter arrivare al primo posto, deve guardare agli altri incroci. Se gli Azzurri arrivassero secondi in classifica andrebbero a sfidare la seconda in classifica del girone A dove la candidata a arrivare in seconda posizione dovrebbe essere la Svizzera.

In caso, invece, di 3° posto, negli ottavi l’Italia sfiderebbe la prima del girone E o del girone F, su cui è difficile fare pronostico dopo una sola giornata (giocheranno la seconda nei prossimi giorni, ndr)