Pedullà: “Rabiot-Juventus, non solo l’ingaggio. La mamma-agente chiede una commissione per il rinnovo”

La Juventus e Adrien Rabiot si allontanano. Nonostante la volontà di Thiago Motta di trattenere il francese, la situazione sembra tutt’altro che fluida e in grado di evolvere verso un nuovo rinnovo.

Il centrocampista, ex compagno di squadra proprio del nuovo mister della Juventus, ha ricevuto da giorni la nuova offerta dei bianconeri.

7,5/8 milioni di euro all’anno per due anni, la proposta a Rabiot per cui Giuntoli e la Juventus si aspettavano una risposta prima dell’Europeo. Questa risposta invece non è arrivata. Per tutta risposta, la madre-agente di Adrien avrebbe chiesto una commissione per rinnovare il contratto.

La situazione quindi si sta definendo col francese sempre più lontano e su cui ci sarebbero il Liverpool e altri club di Premier che avrebbero fatto dei sondaggi. Ma soprattutto ci sarebbe stato un sondaggio del Real Madrid.