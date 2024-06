Assegno in bianco: Valentino Rossi se ne va

Valentino Rossi pronto a lasciare la Ducati e a trasferirsi alla rivale storica di Marc Marquez: clamorosa offerta per il “dottore”

Una manciata di giorni fa si è svolto in Francia il consueto appuntamento con la 24 ore di Le Mans che ha visto trionfare la Ferrari, brava a bissare il successo ottenuto lo scorso anno. La gara è stata, invece, da dimenticare per Valentino Rossi che è stato costretto al ritiro.

Il “dottore” aveva preso per la prima volta in carriera parte alla corsa dopo essere passato al motorsport nel 2023 e sognava di certo tutt’altro risultato. Un ritiro al quale Rossi è stato costretto dopo che il suo compagno di squadra Al Harty è finito fuori pista con la sua BMW, finendo nella ghiaia ed il suo team ha dovuto gettare la spugna una volta capito che era impossibile proseguire.

Nonostante tutto, Rossi ha affermato di essersi divertito e, dopo la sua prima partecipazione alla 24 ore di Le Mans, deve ora tornare a pensare a quello che sarà il suo futuro. Futuro che sembra essere lontano dalla Ducati per il team marchiato col suo nome, soprattutto dopo l’ingaggio di Marc Marquez che tanto lo ha infastidito. E secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, quasi come se fosse una ripicca, il “dottore” sarebbe pronto a trasferirsi assieme alla sua scuderia alla rivale del pilota spagnolo e della Ducati, ovvero la Yamaha.

Valentino Rossi, Ducati addio: c’è la Yamaha nel futuro del suo team

In quello che potrebbe essere un remake di quanto accaduto nel 2012, Valentino Rossi sarebbe sempre più vicino a lasciare la Ducati per unirsi alla rivale del suo team e di Marc Marquez, vale a dire la Yamaha. Già dodici anni fa, infatti, il “dottore” decise di lasciare Borgo Panigale per rodare in Yamaha, salvo poi tornare a lavorare con la rossa, seppur in vesti completamente diverse.

Rossi non ha preso affatto bene l’ingaggio di Marquez nel team ufficiale Ducati e sarebbe pronto ad un vero e proprio ribaltone, lasciando i suoi tifosi senza parole. Secondo quanto riferito da ‘El Nacional’, la Yamaha vuole due moto in più in griglia essendo l’unico team senza una struttura satellite e nel suo mirino avrebbe messo la scuderia di Valentino Rossi, la VR46 Racing, tanto che avrebbe già fatto recapitare un’offerta al “dottore” che ci sta seriamente pensando.

Il team giapponese punta molto sul ritorno di Rossi e lo stesso ex pilota sarebbe disposto tornare a lavorare, seppur indirettamente, col team che gli ha regalato grandi successi. Per la Ducati, invece, sarebbe una vera e propria beffa vedere VR46 Racing finire in una nuova realtà.