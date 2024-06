Che disastro per Alcaraz, debacle micidiale: è fatta per Djokovic

Un imprevisto a pochi giorni da Wimbledon. Nessuno se lo aspettava da Carlos Alcaraz dopo la vittoria al Roland Garros

Esattamente due settimane fa, Carlos Alcaraz batteva Jannik Sinner nella semifinale del Roland Garros. Una vittoria in cinque set che ha preceduto il trionfo in finale contro Alexander Zverev che gli è valso il suo terzo titolo Slam in carriera, dopo quelli conquistati allo Us Open ’22 e a Wimbledon lo scorso anno.

Per festeggiare il trionfo a Parigi, Alcaraz si è concesso qualche giorno di vacanza ad Ibiza in compagnia di alcuni amici. Le immagini del party che ha coinvolto il tennista spagnolo hanno fatto il giro dei social. Una gioia giustificata quella di Carlos che è tornato in campo, questa settimana, all’Atp 500 del Queen’s a Londra, unico torneo scelto in preparazione di Wimbledon.

Al Queen’s, Alcaraz era il campione in carica. Usiamo il passato, perché la difesa del titolo è naufragata con la sorprendente sconfitta in due set contro il britannico Jack Draper (7-6; 6-3). Un risultato che stupisce ma non eccessivamente, considerato l’ottimo momento di forma di Draper, vincitore la scorsa settimana dell’Atp di Stoccarda (altro torneo su erba) in finale contro Berrettini.

Alcaraz, la sconfitta al Queen’s costa carissima. Djokovic ne approfitta

Da campione in carica al Queen’s, Alcaraz doveva difendere anche i 500 punti nel ranking Atp ottenuti lo scorso anno. Proposito non riuscito con una conseguenza immediata per il campione del Roland Garros, superato al secondo posto del ranking Atp da Novak Djokovic.

Nella nuova graduatoria che sarà pubblicata lunedì 24 giugno, Djokovic avrà 8360 punti contro gli 8130 di Alcaraz. Una situazione di cui potrebbe approfittare anche Sinner, il cui distacco dai due rivali è ben saldo con 1130 punti da Djokovic e 1360 da Alcaraz. Un gap che qualora l’azzurro arrivasse fino in fondo a Halle potrebbe aumentare ulteriormente.

A proposito di ranking. Per Alcaraz, si avvicina un’altra importante cambiale di punti da difendere ovvero i 2000 da detentore del titolo a Wimbledon. Sinner, semifinalista nella scorsa edizione dei Championship, ne ha di meno. Incerta la presenza di Djokovic, finalista nel 2023. Il serbo è ancora alla prese con il recupero dall’operazione al menisco post Roland Garros e potrebbe non esserci per puntare tutto sulle Olimpiadi.

Qualora Djokovic dovesse essere presente a Wimbledon, per Alcaraz potrebbe esserci anche un’altra novità. Con il citato avvicendamento nel ranking Atp, Nole potrebbe superarlo anche nella entry list delle teste di serie al secondo posto con inevitabili conseguenze nel sorteggio del tabellone.