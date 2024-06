ESCLUSIVA SI Pavia pensa in grande: dalla D a un passo Pecorini

Prosegue la grande campagna acquisti del Pavia, deciso a recitare un ruolo di prim’ordine ai nastri di partenza del prossimo campionato d’Eccellenza. Chiaro l’obiettivo della dirigenza, capitanata dal DG Nieri e dal DS Zampaglione, di compiere il salto di categoria, affidando al tecnico un roster di primo livello con innesti di livello superiore alla media. In quest’ottica ecco l’accelerata per Simone Pecorini, esperto difensore del Sant’Angelo (Serie D – Girone D) che accrescerebbe ulteriormente il livello di esperienza della rosa. Per il duttile terzino, che vanta quasi 200 presenze tra B e C, i lombardi sono pronti a mettere la freccia e superare una buona concorrenza dalla D.