Juve, rivoluzione a centrocampo: occhi su Kephren Thuram

Dopo Douglas Luiz, occhi su Thuram: la rivoluzione di luglio della Juve sta marciando a passo spedito, coinvolgendo i bianconeri pressoché trasversalmente in ogni aspetto. Il fulcro del movimento oggi tocca soprattutto il centrocampo. A una settimana dalla scadenza del contratto di Rabiot, il club si è già mosso e continua a farlo per costruire la mediana, con o senza di lui.

Dopo aver perfezionato con l’Aston Villa l’operazione Douglas Luiz, per cui si attende ormai solo la firma del brasiliano e della consorte Alisha Lehman, la Juve si indirizzerà su Koopmeiners. Ma prima di scalare le marce per l’olandese a Torino vogliono approfondire ulteriormente i contatti con Kephren Thuram, fratello di Marcus e figlio di Lilian, centrocampista francese classe 2001 in scadenza di contratto nel 2025 con il Nizza.

Khephren – che arriva da una stagione più che convincente da titolare in Ligue 1 – ha già detto di no ad altre 2 proposte, di cui una dalla Premier League, perché i bianconeri stuzzicano particolarmente il secondogenito dell’ex difensore bianconero. Thuram è avanti nelle valutazioni della Juve, anche più di Fofana del Monaco, che piace ma non quanto il centrocampista del Nizza. I contatti con il suo entourage sono ben avviati e riportarlo in Italia – lui che è nato a Reggio Emilia – è molto più che un’idea.