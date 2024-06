La Copa America ai raggi X – La Giamaica del dentista corre verso la storia e vuole stupire

La Giamaica è alla sua terza partecipazione in una Copa America nella sua storia e, paradossalmente, ha più giocatori che la rappresentano in campionati di prima fascia di altre Nazionali magari anche più blasonate.

Su tutti, il centrocampista dell’Aston Villa Leon Bailey era una delle punte di diamante, a marzo però ha annunciato, per motivi imprecisati, di volersi prendere una pausa dalla Nazionale. Bailey è stato poi convocato per questa Copa America “controvoglia”, visto che non ha mai fatto marcia indietro, ecco perché poi si è permesso di rifiutare la chiamata ed ora si trova in vacanza in Messico. Oltre a lui, in Premier League figurano Ethan Pinnock, in forza al Brentford, Bobby Decordova-Reid del Fulham e Michail Antonio del West Ham.

Certo, la presenza di giocatori così esperti non lascia comunque ben sperare alla squadra del ct Heimir Hallgrimsson, che dovrà vedersela con il Messico, con una delle possibili annunciate sorprese Ecuador e con il Venezuela che tanto bene ha figurato nel torneo di qualificazione al prossimo Mondiale 2026. L’allenatore è alla guida della squadra dal 2022 ed è stato calciatore: con la sua Nazionale è arrivato fino ai quarti di finale di Euro 2016 eliminando anche l’Inghilterra, agli ottavi.

Una curiosità: nonostante in patria sia una vera leggenda, Hallgrimsson da calciatore ha portato comunque avanti gli studi in odontoiatria all’Università per il fatto che in Islanda al tempo giocare a calcio non era remunerativo ed ha continuato a praticare il mestiere come dentista nel corso della carriera da tecnico.

La forza di questa squadra è rappresentata dalla fisicità e dalla velocità dei suoi avanti. La speranza per giocarsi le proprie carte dunque è affidata alla capacità di finalizzare al meglio eventuali contropiede che gli avversari dovessero lasciare, sfruttando le fasce e gli spazi alle spalle delle difese opposte.

D’altra parte in mediana, complice anche l’assenza di Bailey, ma non solo per quello, manca una vera mente che possa far ragionare e girare la squadra. Sono stati provati diversi giocatori anche fuori ruolo per ovviare al problema, che rimane. Per il tipo di gioco che Hallgrimsson cerca, gli uomini a disposizione non sono di certo i più adatti alla situazione.

Portieri: Andre Blake (Philadelphia Union), Jahmali Waite (El Paso Locomotive FC), Coniah Boyce-Clarke (Reading), Shaquan Davis (Mount Pleasant).

Andre Blake, 33enne estremo difensore del Philadelphia Union, è il giocatore più esperto della squadra, ha più di anni, è il portiere più esperto della squadra, con 69 presenze all’attivo e la fascia di capitano al braccio. Jahmali White è la prima riserva di Blake.

Difensori: Damion Lowe (Philadelphia Union), Michael Hector (Charlton Athletic), Amari’i Bell (Luton Town), Richard King (Cavalier), Dexter Lembikisa (Hearts), Greg Leigh (Oxford United), Di’Shon Bernard (Sheffield Wednesday), Ethan Pinnock (Brentford), Wesley Harding (Millwall), Jon Bell (Seattle Sounders).

Difesa a tre che in realtà è a 5. Damion Lowe e Michael Hector sono la coppia affiatata al centro, al loro fianco dovrebbe agire soprattutto Di’Shon Bernard dello Sheffield Wednesday. Sulle fasce spazio a Greg Leigh e Dexter Lembikisa, che con la loro gamba riescono a garantire apporto sia in fase di ripiegamento che in quella offensiva. Questi ultimi si sono distinti anche per la loro abilità nel colpire sui calci piazzati: la fisicità è una delle armi che la Giamaica conta di sfruttare. Pinnock del Brentford, Harding del Millwall e Bell del Seattle Sounders le alternative in difesa.

Centrocampisti: Bobby Decordova-Reid (Fulham), Kevon Lambert (Real Salt Lake), Alex Marshall (Portmore United), Joel Latibeaudiere (Coventry City), Kasey Palmer (Coventry City), Karoy Anderson (Charlton Athletic).

A centrocampo le chiavi sono affidate a Kasey Palmer del Coventry City ed a Kevon Lambert del Real Salt Lake. Bobby Decordova-Reid del Fulham agisce come ala offensiva, a lui spetterà di coordinare le folate offensive dei compagni, quando ce ne sarà la possibilità. Joel Latibeaudiere e Karoy Anderson del Charlton Athletic sono le altre due frecce della mediana che dovranno supportare ed accompagnare, oltre che cercare di coprire tutta l’ampiezza del campo.

Nel roster di centrocampisti sono presenti anche Alex Marshall, uno dei migliori recuperatori di palloni a disposizione del tecnico ed il 19enne Karoy Anderson che cercherà di sfruttare le occasioni che l’allenatore islandese dovesse concedergli.

Attaccanti: Shamar Nicholson (Clermont), Michail Antonio (West Ham United), Demarai Gray (Al Ettifaq), Renaldo Cephas (Ankaragucu), Kaheim Dixon (Arnett Gardens).

Il bomber della squadra è Shamar Nicholson, che in nazionale ha segnato 11 gol in 42 presenze. Sarà lui a presidiare il centro dell’attacco con i suoi 192 centimetri, in attesa di palloni buoni provenienti dalle fasce. La sua discreta velocità poi permetterà ai compagni di provare a sfruttare la profondità.

Leon Bailey come si diceva è stato convocato controvoglia per il torneo negli States ed ha lasciato un vuoto, visto il suo valore che rimane indiscusso. Demarai Gray è la spalla per tutti: gioca in Saudi League all’Al Ettifaq, è uno dei giocatori con più abitudine al gol, ne ha realizzati 5 in Nazionale. La presenza di Michail Antonio, altro nome noto a chi segue il calcio inglese, garantisce infine al tecnico la possibilità di giocare anche con due punte di ruolo, come fatto di recente contro la Repubblica Dominicana.

Rivediamo qui l’elenco dei convocati per la Copa America:

Portieri: Andre Blake (Philadelphia Union), Jahmali Waite (El Paso Locomotive FC), Coniah Boyce-Clarke (Reading), Shaquan Davis (Mount Pleasant).

Difensori: Damion Lowe (Philadelphia Union), Michael Hector (Charlton Athletic), Amari’i Bell (Luton Town), Richard King (Cavalier), Dexter Lembikisa (Hearts), Greg Leigh (Oxford United), Di’Shon Bernard (Sheffield Wednesday), Ethan Pinnock (Brentford), Wesley Harding (Millwall), Jon Bell (Seattle Sounders).

Centrocampisti: Bobby Decordova-Reid (Fulham), Kevon Lambert (Real Salt Lake), Alex Marshall (Portmore United), Joel Latibeaudiere (Coventry City), Kasey Palmer (Coventry City), Karoy Anderson (Charlton Athletic).

Attaccanti: Shamar Nicholson (Clermont), Michail Antonio (West Ham United), Demarai Gray (Al Ettifaq), Renaldo Cephas (Ankaragucu), Kaheim Dixon (Arnett Gardens).