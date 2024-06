Tennis, dietrofront Federer: torna in campo nel ‘suo’ torneo

Roger Federer, per compiacere alle richieste del grande amico, potrebbe scendere in campo in un’occasione speciale

Tutti hanno in mente quelle immagini. Roger Federer, campionissimo del tennis, con le lacrime agli occhi durante la Laver Cup, competizione a squadre dove si affrontano due team, uno rappresentato da atleti europei e un altro da quelli del Resto del Mondo.

Quel giorno di ormai due anni fa, Federer ha chiuso la sua leggendaria carriera, commuovendosi e commuovendo tutti quelli che hanno assistito a una scena che si sperava non sarebbe mai arrivata. Da quel settembre 2022 sembra passata un’era geologica, eppure sono in tanti a sperare che prima o poi il tennista svizzero possa tornare in campo quantomeno in modo simbolico.

Del resto, ancora oggi non esistono al mondo atleti che possano vantare quella qualità, quella visione di gioco che ha segnato quasi venti anni di tennis. E chissà che non si possa rivedere ancora. Qualche possibilità c’è con Federer che non ha messo da parte l’eventuale ipotesi di prendere parte alla prossima Laver Cup che si disputerà a Berlino a fine settembre.

Federer e Nadal di nuovo insieme ? L’ipotesi fa sognare

Durante quella Laver Cup del 2022, passata alla storia per essere stata l’ultima competizione con lo svizzero come protagonista, Federer ha giocato in doppio assieme all’amico di sempre, e grande rivale, Rafa Nadal. In quel frangente i due immensi campioni non riuscirono a nascondere le proprie emozioni: quella foto con loro due, in lacrime e mano nella mano, è diventata a dir poco iconica.

In vista della prossima edizione, che si terrà a Berlino poco dopo la conclusione degli Us Open, i ruoli però potrebbero invertirsi: non sarà Federer a chiamare Nadal, bensì il contrario, visto che si parla molto del possibile ritiro del tennista di Maiorca proprio dopo la manifestazione a squadre.

In una recente intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, in occasione dell’uscita del documentario di Amazon Prima che racconta proprio dei suoi ultimi giorni da atleta, Roger Federer non ha escluso l’ipotesi di scendere in campo per l’ultima volta accanto all’amico-rivale Nadal, in modo da chiudere definitivamente il cerchio.

“Non credo che giocheremo il doppio insieme alla prossima Laver Cup, ma se me lo chiede io ci sarò“, ha detto Federer, facendo capire che ci sono tutti i presupposti affinché i due possano di nuovo giocare assieme. E i tifosi non aspettano altro che rivedere in campo di nuovo questi due fenomeni dello sport mondiale.