Ultim’ora Jacobs, annuncio ai fan: “Sarà l’ultimo”

Marcell Jacobs continua la preparazione in vista dei Giochi Olimpici di Parigi e fa un annuncio ai tifosi: ecco quale sarà il suo ultimo impegno

Dopo aver illuminato l’Olimpico agli Europei di Atletica, Marcell Jacobs continua a mostrare una condizione fisica in grande crescita ed i tifosi sono sempre più entusiasti e vogliosi di vederlo all’opera alle prossime Olimpiadi di Parigi.

Il campione olimpico ha infatti ottenuto un risultato importantissimo al Meeting di Turku in Finlandia dove è sceso per le prime volta in questo 2024 sotto i 10 secondi, firmando un tempo di 9”99 e staccando il pass per la finale. Una finale alla quale ha preso parte insieme al compagno Chituru Alì che è finito proprio alle sue spalle. Jacobs ha quindi vinto in 9”92 davanti allo stesso Ali.

Il campione olimpico ha battuto nettamente tutti i suoi avversari, lasciandosi alle spalle anche il duo canadese formato da De Grasse e Blake e si avvicina alle Olimpiadi in forma sempre più smagliante. Nel corso dell’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport’, il campione italiano ha voluto fare un punto della situazione e non solo, facendo anche un annuncio ai propri tifosi in merito a quello che sarà il suo ultimo impegno prima dei Giochi.

Jacobs pensa già alle Olimpiadi: c’è l’annuncio del campione olimpico

All’inizio delle Olimpiadi di Parigi manca ormai solamente un mese ed i tifosi di Marcell Jacobs fremono sempre di più nel volerlo vedere in pista, soprattutto dopo i grandi Europei di atletica disputati a Roma. Il campione olimpico si sta facendo valere anche al Meeting di Turku dove ha ottenuto un risultato eccezionale scendendo per la prima volta nel 2024 sotto i dieci secondi, mettendo in mostra una condizione fisica importante.

Condizione che Jacobs vuole conservare fino a Parigi che sono già il pensiero del campione olimpico come confermato da lui stesso nel corso dell’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport’. Il velocista azzurro, infatti, ha fatto il punto della situazione sui suoi prossimi impegni ed ha già annunciato che i Campionati assoluti di La Spezia saranno l’ultimo test prima dei Giochi Olimpici.

Jacobs ha sottolineato come dopo gli impegni in terra ligure si dedicherà solo ad allenamenti per mantenere alta la condizione fisica, evitando di prendere parte ad ulteriori gara sebbene ci fosse stata la possibilità: “C’era l’ipotesi di una partecipazione alla tappa di Diamond League di Londra del 20 luglio, che prevede i 100, ma la escludo. È troppo sotto il grande evento. Al massimo penso a una verifica agonistica a Rieti, con gli sprinter del mio gruppo, intorno al 12-13″ ha dichiarato il campione olimpico.

Un annuncio importante quello dato da Jacobs che dopo aver dato il massimo agli Europei punta ora a conquistare di nuovo gli sguardi dei tifosi di tutto il mondo come accaduto a Tokyo tre anni fa.