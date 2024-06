Un nuovo ostacolo per Jannik Sinner: colpo di scena a Wimbledon

Quello che è accaduto questa settimana tra Halle e il Queen’s potrebbe creare nuovi problemi al numero uno al mondo

Manca ormai meno di sette giorni al sorteggio che porterà al tanto atteso Wimbledon, terzo Slam dell’anno e torneo che si disputerà sull’erba, superficie dove si gioca di meno durante la stagione tennistica. Ci sono tante cose ancora da rivedere e soprattutto bisogna capire riguardo alcuni big del circuito.

Il dilemma più grande riguarda il campione serbo Novak Djokovic, uscito malconcio dopo il Roland Garros e tennista sul quale da qualche settimana vige il più assoluto silenzio. Tra i media serbi c’è ottimismo, ma nessuno sa se Nole parteciperà o meno all’evento. Intanto in chiave ranking c’è da registrare un’importante novità dovuta agli ultimi risultati, nello specifico ciò che è accaduto al Queen’s.

Carlos Alcaraz, campione in carica sia al Queen’s che a Wimbledon, è uscito a sorpresa fermando cosi il suo record su erba, dopo la sconfitta contro il giovane britannico Jack Draper, tennista che rappresenta un ostacolo molto importante su questa superficie. Il murciano non è mai apparso in lotta e Draper ha vinto la sfida in due match. Questa sconfitta cambia la classifica e potrebbe cambiare l’ordine delle teste di serie in quel di Wimbledon.

Wimbledon, nuovo ostacolo per Jannik Sinner

Con la sconfitta al Queen’s Alcaraz ha perso oltre 400 punti in classifica ed è sceso nuovamente al terzo posto. Novak Djokovic è ora quindi il nuovo numero due al mondo e questo potrebbe cambiare molto in vista del sorteggio. Premettendo che la presenza del campione balcanico è ancora in forte dubbio, in questo momento, Alcaraz è testa di serie numero tre e potrebbe affrontare Sinner anche in semifinale e non solo in finale.

Non una bella notizia per Sinner che vede Alcaraz come il suo peggior rivale e colui che più volte lo ha battuto in momenti cruciali della sua carriera. Un’emblema è avvenuto nell’ultimo Roland Garros dove l’azzurro ha perso al quinto set contro l’eterno rivale e ha perso cosi l’opportunità di vincere il titolo a Parigi. Ovviamente questo è tutto da valutare perchè la presenza di Nole al torneo è in forte dubbio, al momento mancano meno di 10 giorni all’inizio ufficiale e il tennista non si è mai allenato sull’erba.

Djokovic valuterà e poi deciderà il da farsi: Sinner e Alcaraz osservano con lo spagnolo che ancora non conosce il suo numero di partenza come testa di serie in Inghilterra. Per l’italiano potrebbe esserci un ostacolo in più in vista di Wimbledon.