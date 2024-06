Antonelli in Formula 1: frenata improvvisa

Pareva tutto fatto per Andrea Antonelli ed, invece, arriva la brusca frenata: clamoroso colpo di scena in Formula 1

Si è parlato a lungo negli ultimi giorni della possibilità che il pilota italiano Andrea Kimi Antonelli possa, molto presto, fare il suo esordio in Formula 1.

Il talento di certo non manca tant’è che Antonelli, scuola Mercedes, è accreditato come il possibile erede di Lewis Hamilton alla guida di una delle ‘Frecce d’Argento’ nel 2025, quando il sette volte campione del mondo si trasferirà alla Ferrari.

Alla sua stagione d’esordio in Formula 2 dopo aver fatto il salto dalla Formula Regional e senza essere passato per la F3, Kimi Antonelli, che compirà 18 anni il prossimo agosto, è stato recentemente al centro di una comunicazione ufficiale della FIA che ha già concesso una deroga fondamentale per un potenziale esordio da minorenne in F1.

Antonelli, brusco stop: le dichiarazioni di Toto Wolff

Si vocifera infatti da tempo, come Antonelli possa prendere parte ad una sessione di prove libere già in questa stagione. Proprio di questo ha parlato Toto Wolff alla vigilia del GP di Spagna. Il team principal della Mercedes ha voluto stemperare le aspettative su Antonelli con dichiarazioni davvero inattese.

“Non significa nulla“, ha detto Wolff riferendosi alla deroga che a detta sua non cambierebbe proprio nulla per il futuro di Antonelli. “Penso che la FIA abbia preso una posizione sul non avere un limite rigido su una determinata età, perché alcuni giovani potrebbero esordire prima se fossero al centro di un successo eccezionale“.

Il manager austriaco ha quindi detto la sua sulla scelta della FIA, indirizzata ai piloti minorenni. Impossibile, però, non pensare che tutto sia proiettato soprattutto su Antonelli: “Non si trattava di autorizzare Antonelli – ha precisato – ma di cambiare qualcosa nel regolamento, a discrezione del presidente della FIA. Per noi non fa differenza”.

In conclusione Wolff ha chiuso ogni discorso analizzando il recente percorso fatto dal pilota italiano. “Sta facendo la F2 ed i test con le vecchie vetture, sta imparando, sviluppando e commettendo errori. Questa è la realtà dei fatti al momento, non c’è bisogno di metterlo su una macchina“.

Più chiaro di così. Dichiarazioni prudenti quelle di Wolff rispetto a quanto svelato due settimane fa quando ha di fatto annunciato l’arrivo di Antonelli, precludendo le residue possibilità di ingaggio a Sainz.