Copa America, oggi in campo il girone C: tocca a Usa e Uruguay

Continua lo spettacolo della Copa America su Sportitalia. Dopo i gironi A e B tocca ora al C e nello specifico a Stati Uniti e Uruguay che affronteranno Bolivia e Panama nella notte. A mezzanotte in campo gli Usa dei milanisti Pulisic e Musah e dello Juventino McKennie. Alle 3 toccherà poi all’Uruguay del Loco Bielsa, di Suarez e Darwin Nunez che affronterà Panama. Potete seguire Usa-Bolivia e Uruguay-Panama Seguite tutta la Copa America in diretta sul canale 60 del DTT sul nostro sito e sulla nostra app!

Usa-Bolivia

Tocca ai padroni di casa: gli Stati Uniti danno il via alla loro Copa America contro i sudamericani della Bolivia, assai temibili in altura ma sfavoriti nel contesto nordamericano. Ad Arlington comincia quindi il gruppo C.

USA (4-3-3): Turner; Scally, Carter-Vickers, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Reyna; Weah, Balogun, Pulisic. Ct: Berhalter.

BOLIVIA (4-5-1): Viscarra; Medina, Jusino, Sagredo, Suarez; Cuellar, Villamil, Cespedes, Vaca, Fernandez; Algaranaz. Ct: Zago.

Uruguay-Panama

La nazionale guidata da Marcelo Bielsa inizia la propria avventura nel gruppo C contro quella guidata da Thomas Christiansen.

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Olivera, Gimenez, R.Araujo, Nandez; Ugarte, Bentancur; de Arrascaeta, Valverde, Pellistri; Nunez. Ct. Bielsa.

PANAMA (4-3-3): Mejia; Davis, Cordoba, Miller, Murillo; Carrasquilla, Godoy, Ayarza; Puma, Fajardo, Barcenas. Ct. Christiansen.