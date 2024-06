ESCLUSIVA SI Copa America, Gir. C: l’Uruguay presentato da Edgardo Lasalvia

La prima delle grandi favorite della Copa America ha già battuto un colpo: l’Argentina ha battuto 2 a 0 il Canada nel match d’esordio staccando subito il Cile nel Gruppo A, visto il pari che Sanchez e compagni hanno ottenuto contro il Peru. Subito dopo l’Albiceleste, l’altra big del Sudamerica indicata da tanti per la vittoria finale, forse anche più del Brasile, è l’Uruguay di Marcelo Bielsa.

In esclusiva a SPORTITALIA è intervenuto il noto agente uruguaiano Edgardo Lasalvia, che rappresenta diversi giocatori nel giro della Celeste, come Cristian Olivera.

L’Uruguay è fra le favorite per vincere?

“Credo di sì. Questa sarà una Copa America combattuta perché ci sono molte squadre forti ed altre che sono cresciute. Ma non ho dubbi sul fatto che l’Uruguay sia fra le 3 che partono favorite”.

Luis Suarez può essere un protagonista a sorpresa, per modo di dire dato il suo valore, di questa Copa America?

“Suarez chiaramente può esserlo: se è al 100% può fare la differenza per questa squadra in ogni momento. Faccio un altro nome anche”.

Prego.

“Se non sarà Suarez a fare la differenza, sarà Darwin Nunez, che sta bene e sta segnando molto. Un grande attaccante”.

Bielsa cosa ha portato?

“La mano di Marcelo Bielsa si vede molto nitidamente in questa squadra, che con lui è stata decisamente rianimata tornando ai suoi migliori livelli”.

In che modo in particolare?

“Ha portato ordine e molta strategia, con lui assistiamo ad un gioco molto dinamico in tutti i reparti. Sta lavorando molto bene, è sotto gli occhi di tutti, è un grande tecnico”.

Tre nomi chiave di questa squadra?

“Dico Federico Valverde in mezzo, Darwin Nunez in attacco e/o Suarez. Poi anche Sergio Rochet in porta”.