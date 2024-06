Italia, contro la Croazia guai fare calcoli

Gli azzurri hanno incassato una profonda lezione di calcio dalla Spagna nella giornata di giovedì. I ragazzi guidati da Spalletti hanno perso di misura, ma il punteggio sarebbe potuto essere molto più ampio. Una prova opaca, con poca consistenza tecnica e agonistica. Le Furie Rosse hanno dominato in lungo e in largo.

Adesso occorre ricaricare le batterie (soprattutto tra i più scarichi, come Di Lorenzo) per proiettarsi alla sfida di lunedì contro la Croazia. Basta un punto per passare da secondi… ma guai fare calcoli. Oggi è già vigilia, e Spalletti sicuramente cambierà diversi interpreti nell’approccio alla partita. Occorrono più dinamismo e freschezza per non farsi trovare impreparati.