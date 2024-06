MotoGP, Valentino Rossi sorprende tutti: torna alla Yamaha

Decisione a sorpresa quella che potrebbe prendere Valentino Rossi che avrebbe deciso di lasciare la Ducati per tornare alla Yamaha: i tifosi restano spiazzati

Per la prima volta nella sua carriera, pochi giorni fa Valentino Rossi ha preso parte alla 24 ore di Le Mans e sebbene sia stato costretto al ritiro a causa dell’uscita di pista del compagno di team Al Harty, il Dottore ha ammesso di essersi divertito molto.

Il pilota di Tavullia ha perso il controllo della sua automobile, finendo sulla ghiaia e, una volta resosi conto che sarebbe stato difficile ripartire, il suo team ha optato per dare forfait. Alla fine, a vincere è stata la Ferrari, ma Rossi può essere contento di questa sua prima storica apparizione in una delle gare di automobilismo più note al mondo.

Adesso, però, per il Dottore è tempo di tornare a pensare alla MotoGP ed al futuro della sua scuderia che sembra essere lontano dalla Ducati, soprattutto dopo l’arrivo di Marc Marquez. Rossi non avrà gradito troppo l’ingresso nel team del pilota spagnolo che è stato suo eterno rivale in pista, soprattutto nell’ultima fase di carriera. Secondo quanto riportato da El Nacional, lo stesso Rossi è quindi pronto ad un clamoroso ritorno alla Yamaha.

Clamoroso Valentino Rossi: il Dottore torna in Yamaha

La presunta ‘frattura’ tra la Ducati e Valentino Rossi creatasi dopo l’annuncio da parte di quest’ultima dell’arrivo di Marc Marquez potrebbe portare ad alcuni cambiamenti. Secondo la fonte iberica il Dottore avrebbe più volte fatto sapere alla Ducati di essere contrario all’arrivo del pilota spagnolo, ma quest’ultima ha ugualmente messo sotto contratto il suo eterno rivale ed ora Rossi è pronto ad agire di conseguenza.

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, il Dottore non ha alcuna intenzione di restare assieme alla sua scuderia, la VR46 Racing, alla Ducati ed è pronto a trasferirsi dai loro rivali storici, vale a dire la Yamaha. Nella sua immensa carriera, Rossi ha corso per il team giapponese ottenendo risultati importanti dal 2004 al 2010 e poi ancora dal 2013 al 2021 prima di fare il suo ritorno in Ducati ma in altre vesti.

Essendo ancora l’unico team a non avere ancora una struttura satellite, la Yamaha sarebbe molto interessata a riaccogliere Valentino Rossi e la sua scuderia ed il Dottore ci sta pensando dopo lo “sgarbo” fattogli dalla Ducati. Sul tavolo dell’ex pilota della MotoGP ci sarebbe già un’offerta da parte del team giapponese che ora attende solo una risposta che potrebbe essere positiva.