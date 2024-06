Si riforma la coppia con LeBron James: i Lakers puntano al titolo NBA

I Los Angeles Lakers avrebbero voluto riportare un cestista in rosa per riformare la coppia con LeBron James e far sognare i tifosi

La stagione dei Los Angeles Lakers è stata senza alcun dubbio un vero e proprio fallimento: da una squadra come la loro ci si aspettava decisamente qualcosa in più visto il valore della rosa.

Il sogno di poter lottare per il titolo NBA in questa stagione si è spento al primo turno dei play-off per i Lakers che si sono fatti travolgere dai Denver Nuggets che si sono imposti in maniera netta. Un’eliminazione davvero bruciante per la squadra di Los Angeles e per i tifosi che sperano le cose possano andare diversamente il prossimo anno.

Ci sperano anche gli stessi Lakers che hanno intenzione di effettuare una vera e propria rivoluzione sul mercato per mettere su un roster forte capace di poter puntare al titolo nella prossima stagione. Oltre all’arrivo di un nuovo coach, la società ha messo nel suo mirino vari giocatori per rinforzare il proprio team e secondo ‘El Gol Digital’ avrebbe voluto riportare a Los Angeles uno dei giocatori con il quale LeBron James ha fatto meglio, vale a dire Alex Caruso.

Los Angeles Lakers, ritorno Caruso: suggestione già saltata

Dopo l’ultima deludente stagione, in casa Lakers c’è tanta voglia di riscatto e per questo motivo la franchigia è intenzionata a fare un grande mercato, costruendo una squadra forte attorno a LeBron James. Oltre a convincere la loro stella a restare, portando in rosa anche il figlio Bronny, i Lakers vorrebbero mettere a segno innesti interessanti e nella loro lista, secondo ‘El Gol Digital’, ci è già finito anche un glorioso ex come Alex Caruso.

Fondamentale per la squadra durante la sua prima avventura a Los Angeles, Caruso formò un’alchimia performante con James motivo per cui i Lakers avrebbero tutta l’intenzione di ricomporla, puntando anche sul forte rapporto tra il giocatore e JJ Redick nuovo coach gialloviola.

Tuttavia, il ritorno di Alex Caruso resterà solo un sogno per i losangelini che dovranno virare su altri obiettivi in quanto è arrivato nelle ultime ore l’annuncio ufficiale in merito al futuro del giocatore che si è trasferito agli Oklahoma Thunder. Il team di Oklahoma City ha battuto sul tempo i gialloviola, mettendo in piedi uno scambio con i Chicago Bulls e rinunciando a Josh Giddey nonostante quest’ultimo sia stato uno dei migliori giocatori in questa stagione.

Una doccia gelata per i Lakers che negli ultimi giorni sembravano essere in scia per acquistare Caruso ed ora, invece, si ritrovano con un pugno di mosche nella mano. Delusione non solo per società e tifosi, ma anche per LeBron James a cui sarebbe piaciuto tornare a giocare assieme al suo vecchio compagno di team.