Ultim’ora Ferrari, arriva una decisione irrevocabile dopo la lite Leclerc-Sainz

Alta tensione tra Leclerc e Sainz dopo il GP di Spagna. Il monegasco non ha gradito il sorpasso del pilota di casa poco dopo la partenza.

Acque agitate in casa Ferrari. Il successo di Montecarlo aveva portato la scuderia di Maranello a pensare in grande, poi i flop di Montreal e Barcellona hanno riportato con i piedi per terra la Rossa. E se a questo ci aggiungiamo il violento scontro verbale tra Sainz e Leclerc il rischio di una seconda parte di stagione ancora molto più difficile della prima è davvero molto alto.

L’annuncio di Hamilton ad inizio stagione lasciava trasparire la possibilità di un Sainz non intenzionato a rispettare gli ordini di scuderia. Ma i primi Gran Premi sembravano smentire questa ipotesi. I due piloti non avevano dati segnali di nervosismo. Anzi proprio lo spagnolo in più di un’occasione si era reso disponibile ad aiutare il team. A Barcellona, però, tutto è cambiato. Carlos poco dopo la partenza ha sorpassato il compagno con una manovra rischiosa. Nel post gara Charles ha parlato di “un azzardo preso solo per dare spettacolo. I programmi erano altri“. La replica dell’iberico non si è fatta attendere: “Ho avuto l’opportunità e ci ho provato. Non posso stare dietro a vita“.

La posizione di Vasseur e l’attacco di Fiorio

Vasseur in questo caso ha preso un po’ le difese di Sainz sottolineando che il contatto non ha fatto perdere molto tempo alle due Ferrari. Chi, invece, ha deciso di schierarsi da parte dello spagnolo senza ripensamenti è Alex Fiorio. Il figlio d’arte ai microfoni di Notizie.com è andato ad attaccare duramente la scuderia di Maranello ribadendo che “la colpa di queste scintille in pista è proprio della Rossa“.

“Hanno voluto annunciare Hamilton prima dell’inizio della stagione e Sainz fa bene a non rispettare gli ordini di scuderia – ha detto l’ex pilota – poi devo dire che questa Ferrari non rischia praticamente nulla. Erano indietro, la macchina non andava, mi aspettavo una partenza con le gialle per differenziare un po’ la strategia dagli altri e magari scalare qualche posizione. Non hanno assolutamente inventiva“.

La frecciata al team principal

Da parte di Fiorio anche una frecciata al team principal della Rossa: “Vasseur è da dieci anni in Formula 1 e ha ottenuto come miglior risultato l’ottavo posto. Non ha assolutamente una mentalità vincente e per questo motivo la Ferrari con lui alla guida non riuscirà mai a conquistare il Mondiale“.