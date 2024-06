Copa America, stanotte l’esordio del Brasile

Tutto pronto per l’esordio del Brasile in Copa America. La Selecao affronterà la Costa Rica nel match delle 3.

Copa America, il Brasile cerca riscatto

L’ultima edizione della Copa America ha visto la formazione brasiliana uscire sconfitta in casa al Maracana nella finale contro l’Argentina. I ragazzi di Dorival Junior sono quindi in cerca di riscatto dopo aver fallito anche nell’ultimo mondiale in Qatar. Un Brasile che ha in Vinicius Jr la sua stella assoluta con l’attaccante del Real Madrid che dovrà dimostrare di essere in grado di fare la differenza anche in Nazionale. Dopo i 14 anni di Neymar che hanno portato soltanto una Confederations Cup. Un Brasile giovane e talentuoso che può contare anche su tre giocatori della nostra Serie A. Il capitano Danilo, Bremer e Ederson. E che oltre Vinicius vede in Rodrygo, Endrick e Raphinha le principali fonti di gioco offensive. Con l’attaccante del Palmeiras prossimo al trasferimento al Real Madrid atteso dalla sua prima Copa America.

Brasile, le parole di Dorival Junior

Il Ct del Brasile ha parlato così di Endrick: “Dobbiamo avere pazienza affinché trovi il suo posto. Ciò avverrà naturalmente. Ma ho le conoscenze per capire qual è il momento ideale per ogni giocatore. È una questione di tempo e di cosa accadrà al giocatore stesso. Forse non ci vorrà molto perché diventi titolare, perché è un giocatore dalle qualità impressionanti“.

La partita del Brasile la potete seguire ovviamente su Sportitalia, canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra app!