Esclusiva Si Como, no a Hummels piace Sensi

Esclusiva, niente Como per Hummels: piace Sensi

Ecco la news: “Il Como farà un mercato molto importante, ha già chiuso le operazioni Belotti e Dossena anche se deve perfezionare l’accordo con il difensore centrale in uscita da Cagliari. Nelle ultime ore dalla Francia, e da una fonte importante che abbiamo citato, è emersa la notizia di un assalto a Mats Hummels in scadenza di contratto. In realtà, dopo aver fatto ulteriori verifiche, non è un affare oggi in piedi. Mentre piace, come già raccontato, Stefano Sensi che è in scadenza di contratto con l’Inter e che ha altre proposte. Ora si tratta di capire la fattibilità economica dell’operazione, il Como ci sta lavorando“.

