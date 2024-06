LeBron James, il sogno è infranto: niente da fare, ormai è utopia

Il sogno per il numero 23 dei Los Angeles Lakers potrebbe essersi già infranto. Il colpo di mercato è ormai utopia

Da una manciata di giorni si è conclusa la stagione 2023/24 di NBA con la vittoria dei Boston Celtics che sono così tornati al titolo a sedici anni di distanza dall’ultimo successo datato ormai 2008. Questa vittoria nelle finals contro i temibili Dallas Mavericks di Luka Doncic e il grande ex Kyrie Irving, è stata festeggiata in tutta la città di Boston ed ha consentito ai Celtics di riportarsi al primo posto della classifica tra le franchigie NBA per numero di titoli vinti.

Con l’anello di quest’anno infatti la franchigia biancoverde ha ottenuto il suo diciottesimo titolo staccando in vetta a questa speciale graduatoria i Los Angeles Lakers di LeBron James che sono rimasti fermi a quota diciassette ormai dal 2020, anno in cui hanno vinto l’ultimo campionato NBA durante “la bolla” con le partite conclusive che si erano giocate tutte ad Orlando in campo neutro. I gialloviola il prossimo anno puntano a tornare competitivi per tornare appaiati ai Celtics ma non sarà semplice.

I Lakers perdono un obiettivo di mercato? Jimmy Butler può tornare a Philadelphia

Per riuscire a tornare a vincere un titolo NBA in casa Lakers si stava osservando il mercato in queste settimane estive perché l’intenzione è quella di riuscire a trovare qualche nuovo fuoriclasse da affiancare a LeBron James e a Anthony Davis per provare ad andare fino alle prossime Finals. Tra i nomi che nei giorni scorsi erano spuntati come obiettivo dei gialloviola c’è anche quello di una stella assoluta come Jimmy Butler.

Il numero 22 dei Miami Heat infatti potrebbe salutare la Florida nel corso di questa estate, al termine di una postseason deludente per la squadra, che è riuscita a superare i play-in, ma poi subito eliminata al primo turno proprio dai Celtics vincitori finali.

L’infortunio di Butler proprio nel momento clou della stagione ha certamente penalizzato gli Heat che ora potrebbero quindi decidere di cambiare le carte in tavola e modificare sostanzialmente il proprio roster. L’uscita della stella ex Chicago Bulls però potrebbe non arrivare con direzione Lakers.

Secondo quanto affermato da Howard Beck di The Ringer, Butler potrebbe infatti tornare a Philadelphia che si accollerebbe tutto il suo pesante stipendio. Questa sarebbe certamente una pessima notizia per LeBron James e tutto il mondo Lakers perché si dovranno cercare altri rinforzi per cercare di tornare a vincere l’anello nella prossima stagione.