Mostruoso Sinner, il dato parla chiaro: ci sono riusciti in pochi

Jannik Sinner continua a fare incetta di trofei e statistiche impressionanti. Ecco l’incredibile dato fatto registrare dall’azzurro

Jannik Sinner ha dato un’ennesima dimostrazione di forza laureandosi campione al Terra Wortmann Open, torneo Atp di categoria 500 che si è disputato sull’erba di Halle. Per il tennista azzurro si è trattato del 14esimo titolo in carriera nel circuito maggiore, del quarto in uno straordinario avvio di 2024, del primo in assoluto su questa superficie.

Il successo sull’erba tedesca, in finale contro Hurkacz, è valso inoltre all’altoatesino una massiccio bottino di punti che, unito ad alcune circostanze favorevoli (vedi lo stop per infortunio di Novak Djokovic e la sconfitta di Carlos Alcaraz al Queen’s), gli ha consentito di ampliare in maniera considerevole il suo margine di vantaggio nella classifica mondiale.

L’ultimo aggiornamento, infatti, ci racconta che Jannik ha portato il distacco sul serbo e sullo spagnolo rispettivamente a quota 1530 e 1760 lunghezze. Numeri che ben rendono l’idea dell’incredibile cavalcata di cui si è reso protagonista Sinner nell’ultimo anno. E c’è un dato che è ancora più emblematico della supremazia instaurata dall’azzurro a suon di vittorie. L’hanno sottolineato i colleghi di “Quindici Zero” – noto portale specializzato in tennis – in un post pubblicato su Instagram.

Jannik Sinner è inarrestabile, il dato straordinario emblema del suo ritmo forsennato

Il dato in questione è proprio relativo alle ultime 52 settimane, nel corso delle quali Sinner ha rapidamente scalato la classifica fino ad arrivare al vertice. Jannik, nel dettaglio, ha giocato 78 partite riuscendone a vincere ben 70 a fronte di sole 8 sconfitte.

Quanti e chi sono i pochi tennisti che hanno sconfitto il classe 2001 nativo di San Candido durante il periodo indicato? Abbiamo sei nomi: Djokovic (×2, Wimbledon 2023 e Nitto Atp Finals 2023 ), Alcaraz (x 2, Indian Wells 2024 e Roland Garros 2024), Stefanos Tsitsipas (Masters 1000 Montecarlo 2024), Ben Shelton (Master 1000 Shanghai 2023), Alexander Zverev (US Open 2023) e Dusan Lajovic (Masters 1000 Cincinnati 2023).

Staremo a vedere chi sarà il prossimo giocatore a riuscire nell’impresa, con l’auspico che il momento della sconfitta possa essere più lontano possibile per il nostro Jannik. Intanto, lo ricordiamo, archiviata la parentesi trionfale ad Halle, il cammino del numero uno al mondo riprenderà dall’All England Tennis Club di Londra, palcoscenico del torneo di Wimbledon, terzo slam stagionale in programma da lunedì 1 a domenica 14 luglio.