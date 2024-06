Pedullà: “Juve, i nomi in lista per l’esterno. E Sancho…”

La Juve concentrerà il massimo degli investimenti per il centrocampo, considerati gli esborsi per Douglas Luiz e quelli prevedibili per Khephren Thuram (in vantaggio su Fofana) e Koopmeiners. Quindi vorrebbe prendere almeno un esterno offensivo in prestito, non sarà semplice e quindi bisognerà trovare triangolazioni con qualche altra cessione. In casa Manchester United c’è buona qualità: conferme su Mason Greenwood (nome segnalato diverse settimane fa) rientrato dal prestito con il Getafe e che ha mercato ovunque, di sicuro ci sta provando di più la Lazio negli ultimi giorni. Greenwood piace a Giuntoli ma non è stato bloccato, esattamente come intriga Jadon Sancho rientrato dal prestito con il Borussia Dortmund. In quest’ultimo caso strappare il prestito potrebbe essere una soluzione. Ma siamo alle prime schermaglie, dipenderà dalla decisione del Manchester United e quindi c’è tempo. Un profilo che stuzzica è quello di Mikel Oyarzbal, classe 1997, punto di forza della Real Sociedad che ha costi altissimi. Su Adeyemi, in uscita del Dortmund, c’è poco da dire: fortissimo, ma ritenuto non proprio un esterno offensivo naturale e comunque costoso. Vedremo quali saranno più avanti le valutazioni definitive, l’idea è intanto quella di lavorare su un prestito e questa soluzione (in rapporto ai nomi fatti e tenendo conto che potrebbero uscirne altri) farebbe tutta la differenza di questo mondo.