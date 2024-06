Valentino Rossi, la rivelazione lascia a bocca aperta: lo ha fatto davvero

Valentino Rossi, la rivelazione lascia a bocca aperta i suoi fan. A svelare tutto è stato una persona che lo conosce benissimo

Una di quelle rivelazioni sorprendenti che hanno stupito e non poco, soprattutto se il protagonista della vicenda in questione è un certo Valentino Rossi. A rivelare il tutto, ci ha pensato una persona che lo conosce molto bene e che con il ‘Dottore’ ha condiviso momenti importanti della sua carriera motociclistica. Stiamo parlando di Alessio Salucci, anche se per tutti è conosciuto semplicemente come “Uccio“.

Ne ha parlato nel corso della quarta puntata di “Mig Babol“, ovvero il nuovo podcast dedicato alla MotoGP presentato da Andrea Migno e Filippo Carloni. Nel corso della trasmissione, Salucci ha svelato un curiosos aneddoto su Rossi che nessuno conosceva fino ad ora.

Per chi non lo sapesse Uccio ha vissuto ben 26 stagioni nel paddock del Motomondiale accanto al ‘Dottore’. Anche se, a quanto pare, i due si sono scontrati in più di una occasione. Grandi amici sì, ma qualche parolina di troppo ad entrambi è scappata eccome.

Uccio Salucci e le “litigate” con Valentino Rossi: “Io testa calda, ma…”

La domanda di Filippo Carloni, quella sue presunte litigate con Vale, non si è fatta attendere. Così come la risposta dell’intervistato: “Io sono una testa calda, lui è intelligente, abbiamo sempre cercato di evitare lo scontro. Nel corso di qualche gara, quando secondo me sbagliava, mi dispiaceva e glielo dicevo in maniera animata. Anche se il battibecco, poi, finiva lì“.

Poi precisa: “Litigata seria? A dire il vero c’è stata ed è avvenuta quando avevamo 16 anni. Motivo? Tutto per via di una ragazza. Quest’ultima mi piaceva molto, ma allo stesso tempo piaceva a lui. Quando l’ho scoperto per me è stato un vero e proprio shock. Mi sono girate parecchio le scatole. Adesso, però, se ci penso sono cose che mi fanno ridere“.

A prescindere da tutto questo, però, il rapporto con Valentino Rossi è sempre stato ottimo. Salucci lo ha sempre supportato anche nei momenti più difficili, quando ha dovuto fronteggiare anche rivali importanti e competitivi. A riguardo, Uccio snobba Marquez e sceglie un altro avversario: “La rivalità più bella e genuina è stata con Max Biaggi. In un primo momento era rivalità a distanza, ma sapevo che sarebbe arrivato lo scontro, ma comunque c’era una stima reciproca da parte di entrambi“.