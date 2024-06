Annuncio bomba, in Formula 1: “Leclerc senza Ferrari”

Clamoroso annuncio riguardante Charles Leclerc ed il suo futuro in Ferrari: i tifosi non credono ai loro occhi

Il GP di Barcellona è stato davvero deludente per la Ferrari che è di nuovo terminata fuori dal podio ed ha visto di nuovo trionfare la Red Bull di Verstappen che torna a prendere il largo.

La vittoria ottenuta a Monaco, favorita anche dall’incidente che coinvolse Sergio Perez e le due Haas, aveva dato grande entusiasmo ai tifosi della Rossa, illudendo un po’ tutti, ma le disastrose prestazioni del team di Maranello prima a Montreal e poi domenica a Barcellona hanno riportato tutti con i piedi per terra.

Leclerc ha chiuso la propria corsa solamente al quinto posto, mentre Sainz si è posizionato alle sua spalle, finendo addirittura dietro alle due Mercedes. Inoltre, tra i due piloti sono volati anche gli stracci a causa di un contatto avvenuto tra le due monoposto ad inizio GP, tanto che il monegasco ha accusato pubblicamente lo spagnolo di aver rovinato la gara “volendo fare qualcosa di spettacolare” che però ha danneggiato il team.

Dichiarazioni, quelle di Leclerc, che fanno ovviamente discutere e che preoccupano i tifosi della Ferrari in vista del prossimo GP, in programma in Austria domenica prossima. Inoltre, sul pilota monegasco c’è stato un annuncio bomba via social da parte di un tifoso che ha spiazzato tutti, suggerendo a Leclerc di lasciare la Ferrari se vuole vincere qualcosa.

Ferrari, annuncio choc su Leclerc: tifosi spiazzati

Dopo il disastro di Montreal, la Ferrari non è riuscita a riscattarsi in quel di Barcellona, finendo di nuovo fuori dal podio. Un GP non solo deludente, ma anche frustante per Charles Leclerc che è sbottato pubblicamente con il compagno Carlos Sainz.

Leclerc ha accusato Sainz di aver effettuato una manovra scorretta che sarebbe costata carissimo sull’esito del suo GP, mentre lo spagnolo ha rigettato tali accuse, affermando di non capire di cosa si lamenti il compagno. Il quinto ed il sesto posto ottenuti dalla Ferrari hanno lasciato non solo tanta delusione, ma anche strascichi pesanti che preoccupano i tifosi in vista delle prossime gare a partire dal GP d’Austria.

In molti, però, si sono schierati con Leclerc via social e sul pilota monegasco c’è stato anche un annuncio clamoroso che ha spiazzato la tifoseria della Rossa. Secondo un utente, infatti, la colpa non è di Leclerc se non riesce a trionfare, ma è della Ferrari e secondo lui il pilota monegasco avrebbe già vinto due Mondiali di Formula 1 se fosse stato lontano da Maranello, facendo capire come Leclerc dovrebbe lasciare la Ferrari.

Senza Ferrari Leclerc starebbe a 2 mondiali minimo — rik46🦁 (@_rik46) June 23, 2024

Un annuncio che ha sorpreso gli altri tifosi che, invece, pur sostenendo Leclerc, credono e sperano di vedere il pilota monegasco ancora alla guida della Ferrari per molto tempo. A Maranello, inoltre, c’è grande fiducia in Leclerc ed il rinnovo prima dell’inizio del Mondiale ne è la conferma.