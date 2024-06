Il flop è servito. La prima grande vera sorpresa di questa Copa America arriva da chi forse meno ci si aspettava sbagliasse. A Inglewood il Brasile delude e non va oltre un incredibile scialbo 0-0 contro la Costa Rica. E ufficializza coi fatti un’impressione nitida: la Seleçao, quella vera, quella con cui sono cresciute tutte le generazioni da quando esiste il calcio, non è più la stessa.

Copa America, flop Brasile

Non c’è più lo spettacolo, non c’è più il joga bonito. Non ci sono più i campioni. E’ sparito tutto ciò che ha sempre rappresentato il DNA di un popolo intero. Si salva solo Lucas Paqueta, lui sì, all’altezza della maglia che porta. Il centrocampista del West Ham si prende il ruolo da leader che dovrebbe essere di Vinicius Jr e che invece resta vacante per una preoccupante latitanza dell’attaccante del Real. Il 4-3-3 senza attaccante centrale, ruolo in cui viene adattato Rodrygo, non funziona. Manovre prevedibili e noiose. Imprecisioni sotto porta. Responsabilità da dividere tra giocatori e il ct Dorival Junior, che se già alla vigilia non sembrava all’altezza, oggi non offre altre alternative. Nemmeno l’ingresso nel finale della stellina Endrick basta a sbloccare una situazione in cui la Costa Rica non fa nient’altro che difendersi, peraltro però senza dover nemmeno rischiare più di tanto. Così il Brasile si condanna a vivere una Copa America con l’acqua alla gola.