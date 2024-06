Euro2024, cercasi Bomber: da CR7 a Vlahovic, quanti Big ancora a secco

Nessun big degli attaccanti a Euro 2024 dopo due giornate ha fatto più di due gol: sono 4 i calciatori a condividere la prima posizione con due reti nella manifestazione in corso di svolgimento in Germania e con diverse squadre già qualificate agli ottavi di finale.

Da Cristiano Ronaldo a Lewandowski, passando per i vari Vlahovic, Scamacca e Lukaku ancora a secco in questa competizione in cui i bomber stanno facendo tanta fatica a trovare la via della rete. Tra infortuni, gol annullati e occasioni sprecate soltanto Kane, Morata e Havertz sono riusciti a segnare almeno un gol ad Euro 2024, con Mikautadze, Füllkrug e Schranz che insieme a Musiala e Gakpo condividono la prima posizione.

I gol degli attaccanti a Euro 2024

Mikautadze (Georgia): 2

Füllkrug (Germania): 2

Schranz (Slovacchia): 2

Kane (Inghilterra): 1

Mbappé (Francia): 1

Morata-Ferran Torres (Spagna): 1

Havertz (Germania): 1

Kramaric (Croazia): 1

Arnautovic (Austria): 1

Jovic (Serbia): 1

Weghorst (Olanda): 1

Scamacca (Italia): 0

Sesko (Slovenia): 0

Hojlund (Danimarca): 0

Vlahovic-Mitrovic (Serbia): 0

Lukaku (Belgio): 0

Lewandowski (Polonia): 0

Depay (Olanda): 0

Cristiano Ronaldo (Portogallo): 0