Formula 1, problemi con la classifica: cambia tutto

Problemi con la classifica piloti in Formula 1. E’ successo ancora al Gran Premio di Spagna per l’ennesima volta

Anche nel GP di Spagna, non sono affatto cambiate le cose per il pilota che sembra essersi “abbonato” ormai alla stessa ed identica posizione in classifica, un undicesimo posto, conquistato per la terza volta nelle ultime quattro gare.

Risultato che sta iniziando ad andare un po’ stretto a Nico Hulkenberg che vorrebbe dare una svolta alla sua classifica. Ed il motivo è fin troppo chiaro. L’undicesimo posto, infatti, non gli permette di conquistare alcun punto, visto che ne vengono assegnati ai primi dieci. Il pilota tedesco della Haas si può “consolare” come uno dei migliori della “seconda fascia” della griglia. Un record di cui, però, farebbe volentieri a meno.

Dopo il GP di Spagna, Hulkenberg ci ha voluto scherzare su, soffermandosi su quello che dovrebbe verificarsi prossimamente in F1 con l’annunciato cambiamento nel sistema di punteggio Cosa succederà? Non più solo i primi 10 ma i primi 12 classificati verranno premiati con possibilità di allargamento ai 15.

Hulkenberg, la richiesta è eloquente

Nico Hulkenberg chiede “aiuto”. Il pilota tedesco, infatti, invoca il nuovo sistema di punteggio sin da subito visto che è desideroso di conquistare punti da aggiungere in classifica. In questo momento, per lui, la classifica è eloquente: si trova al 14mo posto con solamente 6 punti conquistati. Nel caso in cui già da ora venissero premiati i primi 12 classificati di ogni GP allora si troverebbe al 12mo posto con 22 punti.

Ovviamente, in questo modo, cambierebbe la situazione anche per la sua scuderia. La Haas, infatti, avrebbe sei punti in più dell’Alpine in classifica invece che averne uno in meno come recita attualmente la classifica dei Costruttori. “Ho bisogno del nuovo sistema di punteggio – ha scherzato il pilota – Forse l’anno prossimo o quando arriverà, otterrò punti anche per questa stagione.”

“Problema” punti a parte, Hulkenberg si è detto comunque soddisfatto degli importanti passi in avanti che sta compiendo il suo team che – lo ricordiamo – lascerà a fine stagione per trasferirsi alla Sauber. : “A prescindere da tutto posso dire che è stata una domenica più positiva che negativa per noi. Per tutta la gara abbiamo avuto un buon ritmo e questa cosa non può che rendermi felice. E’ incoraggiante per le prossime settimane e mesi. Dobbiamo cercare di ottimizzare le nostre qualifiche in vista delle prossime due gare“.