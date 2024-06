Inter, sospiro di sollievo. E ora si chiude il colpo

Con il caso Cahanoglu vicino alla schiarita definitiva grazie alla professione di fedeltà che il turco ha condiviso sui suoi profili social, l’Inter conta di avere archiviato un capitolo che avrebbe altrimenti rischiato di mettere in difficoltà la programmazione su cui i Campioni d’Italia si erano cullati in queste notti di inizio estate. Il turco ha specificato la sua volontà di continuare il capitolo nerazzurro della sua carriera, nella speranza di continuare a condirlo di trofei e sorrisi. Per la gioia di Simone Inzaghi, per il quale il turco ha sempre rivestito una importanza capitale come architrave del suo progetto tattico. c A mettere tutti d’accordo, ad ogni modo è il Bayern, che una proposta all’Inter non la ha ancora presentata.

Ed allora al management nerazzurro non resta che concentrarsi sugli altri obiettivi inseriti nella propria lista, a partire dall’estremo difensore. I dialoghi con il Genoa per Martinez proseguono e prescindono dalle contropartite tecniche da poter inserire nell’affare, con la trattativa che resta in via di definizione.

Di seguito sarà la volta di trovare sistemazione ai talenti cresciuti con la maglia nerazzurra e pronti ad un ulteriore salto nella propria carriera, con la duplice prospettiva di crescere per tornare a Milano da protagonisti, o invece di crearsi una strada diversa per lo sviluppo professionale che possa garantire a loro maggiore minutaggio, ed all’Inter un incasso da aggiungere al proprio tesoretto estivo.