Copa America – Lautaro timbra ancora con l’Argentina

Buone notizie da Oltreoceano per l’Inter. Lautaro Martinez vola anche in Nazionale. Dopo la grande stagione il capitano nerazzurro anche in questa Copa America ha cominciato alla grande. Scaloni è ripartito come aveva finito il Mondiale, con Julian Alvarez centravanti titolare. Ma il Toro sembra determinato a fare cambiare idea al CT dell’Albiceleste. Due gol in due gare di questa Copa per Lautaro, il secondo stanotte per decidere la sempre complicata sfida col Cile.

Subentrante di lusso

Due gol da non sottovalutare, non solo perché sono il segno di una vena realizzativa viva e attiva, ma anche perché arrivati da subentrante. Una condizione a cui Lautaro nell’Inter non è abituato. Il suo gol stanotte vale tanto: è la conferma che il giocatore è sereno, è la prova che ora diversamente da quanto accaduto al Mondiale può giocarsi il posto con l’attaccante del City.

Due gol uno diverso dall’altro: uno con un taglio alle spalle della difesa da attaccante di altissimo livello e un altro, quello di stanotte, di rapina in area di rigore.

Buone notizie anche per l’Inter che, prima delle vacanze, continua a vedere il suo leader in ottima forma.

Rinnovo pronto

Al rientro a Milano, dopo la fine della Copa America e probabilmente anche delle vacanze, Lautaro sarà atteso dal rinnovo con l’Inter. L’accordo prolunga il precedente contratto e ritocca il contratto. Un rinnovo meritato per il capitano nerazzurro che conferma il suo stato di assoluta forma anche lontano da San Siro. L’Inter aspetta il suo Lautaro e intanto se lo gode da lontano.