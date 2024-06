Euro2024, Turchia e Georgia agli ottavi

Sono terminati i gironi di Euro2024, il Portogallo ha vinto il Gruppo F al netto della sconfitta 2-0 contro la Georgia che si qualifica così come terza. Chiude al secondo posto la Turchia che batte 2-1 la Repubblica Ceca, ultima e eliminata.

Euro2024, le formazioni ufficiali

Repubblica Ceca (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac; Krejci; Coufal, Soucek, Jurasek, Provod, Barak; Hlozek, Chytil. CT: Hasek.

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Demiral, Ayhan, Kadioglu; Ozcan, Yuksek; Calhanoglu, Guler, Yildiz; Yilmaz. CT: Montella.

GEORGIA (5-3-2): Mamardashvili; Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Lochoshvili, Dvali; Chakvetadze, Kochorashvili, Kiteishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia. CT: Sagnol.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Danilo, Antonio Silva, Gonçalo Inacio; Pedro Neto, Palhinha, Joao Neves; Conceiçao, Ronaldo, Joao Felix. CT: Martinez.

Le partite, Repubblica Ceca-Turchia 1-2

Vince 1-2 la Turchia contro la Repubblica Ceca. Al 20′ la Repubblica Ceca resta in 10, espulso Barak per doppia ammonizione. Vantaggio turco al 51′. Segna Calhanoglu. La Turchia la sblocca con il proprio numero dieci, che batte Stanek con un destro preciso che si insacca all’angolino. Poco prima Yildiz aveva impegnato il portiere ceco, trovando una super risposta. Pari ceco al 66′ con Soucek. Soucek insacca il pareggio con il destro, dopo una conclusione di Chory murata dalla Turchia. La formazione di Montella paga anche un’uscita incerta di Gunok, che si è lasciato scappare la sfera dalle mani. Gol vittoria che arriva allo scadere per la Turchia, la firma è di Tosun. Tosun gestisce bene un pallone su un contropiede, trovando l’angolino destro con una conclusione potente e precisa su cui Kovar può fare poco.

Georgia-Portogallo 2-0

Due minuti e la Georgia sblocca subito il match. Erroraccio in impostazione di Silva che regala il pallone a Mikautadze. Il numero 22 osserva il movimento di Kvaratskhelia e lo serve con i tempi giusti. Il numero 7 controlla bene e incrocia, depositando alle spalle di Diogo Costa. Al 57′ Antonio Silva commette fallo su Mikautadze. Rigore per la Georgia che raddoppia. Rigore perfetto di Mikautadze che apre il piattone e, nonostante Costa intuisce, batte il portiere e firma il 2-0. Nel finale il Portogallo si getta in attacco ma un super Mamardashvili salva il risultato finisce 2-0. Georgia ai quarti da terza. Affronterà la Spagna.